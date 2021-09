“Il mare ti vorrebbe adottare”, Mercedesz sirena speciale con il fisico marmoreo: i fan non si trattengono – FOTO

Mercedesz ammalia i followers di Instagram con una foto a pelo d’acqua da far venire la pelle d’oca: un fisico stellare.

In un mare di sirene e stelle marine, Mercedesz si prende inevitabilmente la scena per una chiusura estiva da cento e lode.

Prima che le temperature subiscano un calo vertiginoso, la figlia d’arte approfitta delle alte temperature per mettere in mostra il meglio del suo repertorio. Non ce n’è davvero per nessuna tra la folta concorrenza, in gran parte tornata ai posti di comando, con i rispettivi impegni lavorativi.

D’altro canto Mercedesz ha già avuto modo di gettare le basi per assicurarsi un futuro da superstar nel mondo dei grandi dello spettacolo. Giorni fa l’abbiamo vista disimpegnarsi alla grande nelle vesti di conduttrice dell'”Open Air” di San Vittore.

Si è trattata di un’esperienza unica, si spera non irripetibile dal momento in cui le qualità da artista intrinseche nel dna sembrano avere effetti intramontabili

Mercedesz, una sirena d’acqua favolosa ai piedi del mare: inimitabile – FOTO

