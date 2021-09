“Ogni volta è un colpo al cuore” Natalia Paragoni insieme a LUI – FOTO

La fantastica compagna dell’ex tronista di Uomini e Donne Andrea Zelletta ha condiviso con i fan una foto insieme al suo grande amore.

La bellissima ex corteggiatrice del programma televisivo Uomini e Donne ha appena pubblicato un post insieme ad Andrea Zelletta: i due, innamorati come fosse il primo giorno, vengono immortalati vestiti da sera, in diverse pose.

Nel primo scatto dei cinque, Andrea mette una mano su un fianco di Natalia, mentre incrocia l’altra con la sua. Entrambi hanno lo sguardo rivolto verso il basso ed una bellezza unica.

Nella seconda immagine del post, invece, si vede che i due non stavano in posa: è un cosiddetto “scatto rubato”.

Nella terza foto lui abbraccia la sua fidanzata da dietro e insieme ridono, guardando l’obbiettivo della fotocamera: sono meravigliosi!

Il quarto scatto è venuto un po’ mosso, ma comunque pazzesco: li immortala mentre si stanno per dare un bacio appassionato.

La quinta ed ultima immagine, infine, li inquadra mentre si guardano e giocano, proprio come solo due complici sanno fare.

Natalia Paragoni, le FOTO con lui hanno fatto girare la testa a tutti: semplicemente divine!

