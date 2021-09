“Divina”. Nina Moric splendida in versione urban per le vie di LA. Pace fatta con Fabrizio Corona? – FOTO

Nina Moric. La modella croata classe 1976 in giro per le vie della città più gettonata nel mondo dai personaggi dello show business: la foto rilasciata su Instagram

Si possono capire tante cose di una persona semplicemente guardando il suo profilo social. Certo, non si può scendere nei meandri più profondi della sua anima, ma anche una rapida occhiata può essere fortemente rivelatrice.

Scorrendo il wall su Instagram di Nina Moric è evidente la grande dedizione che ha per il suo lavoro. Sono tantissime le fotografie condivise appartenenti a shooting di prestigio realizzati per sponsorizzare marchi celebri. La modella croata classe 1976 è seguita da oltre

662mila follower che la rendono anche una validissima influencer. Curiosa la definizione che dà di sè nella biografia; in molti scrivono “personaggio pubblico”, lei ha scritto “personaggio di un film”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> “Qual è il tuo segreto?”, Antonella Elia super zen al mare: in bikini ha fatto impazzire i fan – FOTO

Nina Moric: le foto con Fabrizio Corona che fanno pensare al meglio

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nina Moric (@nina__moric)

L’altro grande amore che è spesso presente tra le immagini rilasciate da Nina Moric sui social è suo figlio Carlos Maria. Il ragazzo ha oggi 19 anni, si è diplomato pochi mesi fa presso l’Istituto Gonzaga di Milano, ed è nato dal matrimonio con l’ex re dei paparazzi Fabrizio Corona.

Gli ultimi periodi hanno visto parecchi scontri mediatici tra la coppia, sia tramite dichiarazioni rilasciate sul piccolo schermo, sia usando il web come campo di battaglia, arrivando a dover far intervenire i rispettivi avvocati. Gli ex coniugi sembrano aver trovato finalmente un equilibrio, soprattutto per il bene del loro unico figlio.

A renderlo noto è proprio Fabrizio Corona che ultimamente ha condiviso su Instagram immagini dolce in compagnia della modella croata, dedicandole parole affettuose: “Vorrei dirti solo grazie Nina. Grazie per avermi donato la cosa più bella della mia vita… Dobbiamo avere la forza di perdonarci l’un l’altro tutto il male che ci siamo fatti. Il nostro vissuto è pieno di dolore e difficoltà ma ho la certezza che se continuiamo a rispettarci come adesso il nostro sarà un bel domani”.

LEGGI ANCHE –> Chiara Francini presto in tv con un nuovo show: una vera regina di seduzione, “Non sapete cosa vi aspetta!” – FOTO

La Moric attualmente si trova a Los Angeles, città molto cara al suo cuore perché ha rappresentato una tappa fondamentale nella sua carriera. É stato lì che fuscelta fra centinaia di modelle per interpretare il ruolo principale nel video “Livin’ la vida loca” nel 1999 di Ricky Martin che le comportò una popolarità inaudita.

Fresca e raggiante come all’epoca ha rilasciato un’immagine versione urban (jeans, stivali e giubotto in pelle scura, t shirt bianca e grandi occhiali da sole) nella città degli Angeli: nuovo progetto lavorativo in arrivo? “Divina” – le scrive un fan tra i commenti. La sua forma è strabiliante, una forza della natura.