Sapete quale sia la prima causa di morte delle donne? La risposta è meno scontata del previsto

La prima causa di morte delle donne. Sapete di cosa si tratta? Se state pensando al cancro al seno vi state sbagliando. I dati del Ministero della Salute indicano un altro grande pericolo per la salute

Se si pensa alla prima causa di morte delle donne in età adulta la prima risposta che comunemente viene in mente è il cancro al seno.

Tale conclusione non è del tutto erronea poiché, secondo i dati rilasciati dal Ministero della Salute, sono in molte a soffrire di questa grave patologia. Ogni anno in Italia vengono diagnosticati 55.500 nuovi casi e l’arma più potente sembra essere ancora oggi uno screening periodico per ottenere una diagnosi precoce.

I tumori in generale, sono responsabili di 74.767 decessi (25%) nella popolazione femminile nel nostro paese. Tuttavia, esiste un motivo di allarme più diffuso a cui generalmente non si pensa come prima opzione.

Prima causa di morte delle donne: conosci il motivo? Sbalorditivo

Il cancro al seno è la seconda causa di morte nelle donne nel nostro paese. Questa patologia è superata da un’altra che sbalordisce poiché non la si associa comunemente al genere femminile.

Si tratta infatti delle malattie cardiovascolari. Leggiamo un po’ di dati al riguardo. Nell’attuale scenario demografico, tra gli uomini, questo tipo di malanno negli ultimi due anni ha causato 97.953 decessi, superando di poco i tumori che si assestano a 97.441. I numeri relativi alle donne sono i seguenti: 126.531 decessi per malattie cardiovascolari, mentrei tumori sono responsabili di 74.767 decessi.

Al terzo posto troviamo le malattie dell’apparato respiratorio sia per gli uomini sia per le donne. Una differenza sostanziale, invece, per il quarto motivo di morte: cause violente per i primi e malattie endocrine e del metabolismo per le donne, imputabile principalmente al diabete mellito.

Per malattie cardiovascolari s’intendono patologie come ictus ischemico ed emorragico (malattie cerebrovascolari) e malattie ischemiche del cuore come infarti e l’angina pectoris. Rientrano anche difetti congeniti del cuore, le malattie reumatiche del miocardico, forme di aritmia, patologie che interessano le valvole cardiache e l’insufficienza cardiaca.