Ennesimo lutto per la Regina Elisabetta. Quest’anno oltre a perdere il Principe Filippo ha visto spegnersi un’altra persona per lei importante.

Tristezza, nostalgia e tanto dolore. Nella vita della Regina Elisabetta un’altra persona si è spenta segnando questo suo anno buio, contraddistinto dalla perdita del marito, il Principe Filippo mancato lo scorso aprile, dalle continue tensioni con il nipote Harry e la nuora Meghan Markle e dai risvolti giudiziari che vedono coinvolto i figlio Andrew.

A queste difficoltà si aggiunge il dolore per la perdita di un suo grande amico. Si tratta di Sir Timothy Colman morto a 91 anni nella sua abitazione di Norfolk, situata nei pressi della residenza della Royal Family di Sandringham in cui era solito trascorre del tempo.

Colman, ex ufficiale della Royal Navy, aveva un profondo legame con i reali, conosciuti nel 1984 a seguito dell’incontro con Mary, la figlia del maggiore Michael Bowes- Lyon nipote della regina madre, cugina di Elisabetta.

Regina Elisabetta nel dolore: nuovo triste addio

La Regina ha detto addio a Sir Timothy Colman, suo grande amico nonché marito di sua cugina Mary con cui si era sposato, dopo tre anni di fidanzamento, nel 1984 dando alla luce cinque figli. Un amore durato tutta la vita interrotto a seguito del decesso di Mary avvenuto lo scorso anno.

In tutti questi anni con Colman la Regina aveva intercorso un rapporto di stima e affetto. L’ex ufficiale era suo rappresentante nel Norflok in quanto ha ricoperto dal 1978 al 2004 il ruolo di Lord Luogotenente. Un titolo che la Sovrana li aveva assegnato per via della grande fiducia che riponeva in lui.

L’uomo era molto orgoglioso di questo impegno che lo ha visto per 26 anni districarsi tra eventi e premiazioni in nome di Elisabetta.

Mancato il 9 settembre nella sua casa, il lutto ha gettato i reali nel dolore più grande. Colman lascia i suoi cinque figli, nonché 10 nipoti e 16 pronipoti e l’amata cugina.

Sono giorni di dolore per Elisabetta da sempre legatissima al familiare, nonché grande amico.