Sempre più bella, sempre più devastante: Sabrina Salerno ancora una volta impressiona il web con una scollatura che verrà ricordata per anni.

Nonostante i contenuti che la Salerno pubblica sui social network siano praticamente sempre gli stessi, la cantante non è mai banale. Le sue scollature sono visioni paradisiache, mentre i suoi costumi sexy regalano sempre perle sul web. Quando ha iniziato a conquistare la popolarità tra gli anni Ottanta e Novanta, la nativa di Genova veniva apprezzata anche per le sue forme esplosive.

Dopo oltre 30 anni, le cose non sono cambiate, anzi sono migliorate: Sabrina si allena con costanza e rigore, segue regimi alimentari corretti e usa trattamenti che esaltano la sua bellezza. Questa sera, la 54enne ha ancora una volta impressionato il web con un outfit splendido e con il seno completamente scoperto.

Sabrina Salerno, outfit coloratissimo: seno completamente scoperto

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SABRINA SALERNO OFFICIAL (@sabrinasalernofficial)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Diletta Leotta devastante: l’accappatoio si apre proprio lì in mezzo. “Chiamate ambulanza” VIDEO

Sabrina, questa sera, ha conquistato l’interesse del pubblico di Instagram condividendo uno scatto in cui indossa un vestitino favoloso. L’outfit scelto dalla bellissima donna di origini ligure è un tripudio di colori e la sua scollatura scopre totalmente il suo seno esagerato. I followers si stanno scatenando nei commenti.

“Se c’è una donna più bella in questo mondo, io non l’ho mai vista”: questo l’apprezzamento di un seguace. “Sabrina, sei come i buoni vini, più passa il tempo, più sono ricchi, sei una scultura“, ha scritto un utente visibilmente incantato davanti a questo spettacolo bollente. “Questo vestito ti sta benissimo, ma a dire la verità tutto ti sta bene perché sei meravigliosa”: un elogio migliore di questo è invece difficile da trovare. Qualcuno ha anche trovato il tempo di scherzare, facendo riferimento alla collana che si avvicina pericolosamente al davanzale della cantante. “Quel maledetto cornetto. Che invidia”

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> “Madre mia, che gno**a”, Elisabetta Canalis è un sogno proibito. Vestitino aperto e visuale mostruosa sul davanzale – VIDEO