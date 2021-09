Una sorpresa terrificante turba inaspettatamente la serenità della showgirl Costanza Caracciolo, cosa sta succedendo?

Una sorpresa da lasciare inorriditi. Si è affermata così l’esperienza decisamente “fuori dal reale” che ha mirato a sorprendere l’animo della modella, conduttrice ed ex velina di “Striscia La Notizia”, Costanza Caracciolo, nella giornata di oggi, 15 settembre.

La showgirl trentunenne, nata sotto il segno del Capricorno, ha esordito nel mondo dello spettacolo nel 2007, per poi divenire pian piano presenza apprezzata, in varie vesti, sia sul piccolo che sul grande schermo. Dalle sue prime partecipazioni a reality come “Pechino Express“, alla sua manifesta passione per la moda, sino ad arrivare ad una delle sue ultime e versatili apparizioni in tv con la pubblicità di “Acqua & Sapone“.

Costanza Caracciolo, vittima di una sorpresa terrificante: è “Satana!”

Un’esperienza terrificante ma vissuta con humor da vendere. E’ in tal modo che decide di raccontare la carismatica Costanza, al suo pubblico su Instagram, ciò che è accaduto nella cucina della sua abitazione proprio questa mattina. “Quando inviti a pranzo un ospite speciale…“, scrive la soubrette di origini sicule in didascalia non dimenticando di lasciare il giusto quantitativo di suspense ai suoi fan. E poi? “Ti porta letteralmente la serie a casa…“.

Ha difatti inizio proprio oggi la messa in onda del terzo capitolo appartenente all’ultima stagione, dal lontano dei suoi albori, accolti con grande risonanza dal pubblico internazionale nel gennaio 2010, dell’inquietante serie televisiva di “The Walking Dead“. La modella, in primis telespettatrice della saga horror, tiene a ricordare con premura ai suoi fan l’appuntamento che da ora in avanti sarà possibile mantenere sintonizzandosi sul canale di Disney Plus Italia.

Tra una ricetta e l’altra, anche nelle storie pubblicate sul suo profilo, Costanza si rivolgerà ad una sua amica: “guarda che bello… buono da morire!“. Uno sguardo d’intesa che si trasformerà in men che non si dica in un incipit di tensione data la soundtrack scelta con dovizia dalla coppia. Per non parlare del make-up: una “bellissima” caricatura di “Satana!“.