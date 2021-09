Smacchiatore naturale fai da te: ingredienti per creare un composto efficace!

Ecco tutto quello che c’è da sapere su come creare uno smacchiatore universale fai da te che possa far uscire il vostro bucato splendente!

Uno dei prodotti casalinghi più utilizzati è sicuramente lo smacchiatore. In casa è davvero essenziale avere un prodotto capace di eliminare le piccole o grandi macchie presenti sul vostro bucato, ancor di più se in famiglia vi sono anche bambini o adolescenti.

In commercio esistono davvero tantissimi prodotti che possono fare al caso vostro. Tuttavia, questi prodotti molto spesso contengono elementi chimici che, oltre ad essere nocivi per la vostra salute, sono anche dannosi per i vostri abiti.

Ingredienti per creare smacchiatore universale

Per fortuna si possono creare degli smacchiatori con ingredienti del tutto naturali ed ecologici. Non dovrete fare altro che procurarvi degli ingredienti di facile consumo presenti in quasi tutte le case.

Uno dei migliori prodotti per eliminare le macchie è sicuramente il bicarbonato di sodio. Questo ingrediente, ormai conosciuto da tutte le casalinghe, è davvero miracoloso. Per creare il vostro smacchiatore universale non dovrete fare altro che mischiare 6 cucchiaini di bicarbonato di sodio insieme a 250 ml di acqua.

A questo punto non dovrete fare altro che mescolare fino ad ottenere un composto liquido che potrete versare in un contenitore spray. Questo potente smacchiatore è davvero utile contro le macchie di sudore e di grasso. Dovrete applicare tale composto direttamente sulla macchia e, poi, passare un panno umido. Il risultato sarà strabiliante.

Un altro ingrediente davvero miracoloso contro le macchie è senza dubbio l’aceto. Questo ingrediente è largamente diffuso come rimedio casalingo.

Per creare uno smacchiatore a base di aceto dovrete mescolare una uguale quantità di sale con aceto. Il composto ottenuto sarà molto utile nella lotta anche contro la muffa presente sui muri.

Anche il talco è davvero utile contro le macchie. Infatti, mischiando in parti uguali la maizena con il talco potrete ottenere una pasta da applicare direttamente sulla macchia. Non dovrete fare altro che lasciar agire il composto per circa 15 minuti e, poi, rimuoverlo con acqua calda. A questo punto la macchia sarà stata assorbita dal vostro composto