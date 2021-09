Test: i media influenzano la tua giornata? Scopri se sei suscettibile

Ti fai influenzare dai media? Scoprilo con un semplice test e cerca di capire quanto tu sia suscettibile a certe informazioni.

Ma ti ricordi com’era la tua vita una quindicina di anni fa? Magari quando era il compleanno del tuo migliore amico e gli facevi gli auguri con un abbraccio? Oppure quando prima di pranzare o cenare non esclamavi: “Fermi, fermi, facciamo la foto?”.

Ma cos’è successo? Come siamo diventati così social tanto da ricordare vagamente il nostro passato lontano dai media e da piazze virtuali che ci tolgono tempo prezioso? Purtroppo quello che avrebbe dovuto avvicinarci oggi ci allontana e spesso siamo succubi dei media.

Siamo influenzati da congetture, pregiudizi, mood che spesso non collimano nemmeno con il nostro io, facciamo tutto per apparire e ci stiamo dimenticando l’essere.

Ti fai influenzare dai social? Scoprilo con dieci domande

Quale mezzo di informazione è più adatto a te?

Telegiornale Quotidiano – Internet

Prodotto di marca famosa vs prodotto di marca non famosa, quale scegli?

Scelgo la marca famosa, è affidabile – Scelgo in base al costo – Scelgo in base all’etichetta

Hai mai cambiato opinione dopo aver visto un programma alla televisione?

Si, sempre – Si, ho riflettuto di più – No, mai

Cosa pensi quando guardi donne bellissime in televisione?

Vorrei essere come loro – Il prodotto viene venduto bene – Le foto sono ritoccate

A chi ti ispiri per creare il tuo look?

Alle sfilate di moda – In base al mio gusto personale – Ho uno stile ben preciso (etnico-punk- ecc)

Quando tutti i giornali parlano sempre detto stesso evento, negativo o positivo che sia, come reagisci?

E’ giusto che se ne parli – Se ne parla troppo – Ora basta, ci sono altre cose al mondo

Se le tue amiche pubblicano su Facebook una notizia sconvolgente

Accidenti, è tutto vero – Potrebbe essere vera, ma cerco altrove – E’ una bufala

I media influenzano le tue scelte politiche?

Molto – Abbastanza – Poco

I media hanno influenzato il tuo aspetto fisico?

Moltissimo – Abbastanza – Non mi interessa

Quando senti parlare di un allarme sanitario

Presto attenzione – Vado nel panico – Ignoro tutto

Maggioranza risposta A

I media ti influenzano troppo, le tue scelte variano in base a quello che si dice in giro. Cerca di pensare con la tua testa

Maggioranza risposta B

I media ti influenzano raramente, di solito estrapoli le notizie per quelle che sono altre volte rimugini sulle cose e cambi idea.

Maggioranza risposta C

I media non ti scalfiscono, prendi le notizie per quelle che sono e non dai troppo peso a quello che succede in giro.