Un’ondata di “elogiato maschilismo” da parte di Tommaso Eletti lascia senza parole i telespettatori. La confessione intima nella notte al “GF Vip”

Approdato nella casa del “Grande Fratello Vip“, a sole poche settimane dalla messa in onda estiva dell’ultima stagione di “Temptation Island“, dove aveva già inevitabilmente attirato l’attenzione del pubblico con i suoi anomali comportamenti nei confronti della sua ex partner, Valentina Nulli Augusti, il giovanissimo e oltremodo discusso concorrente, Tommaso Eletti, ha nuovamente lasciato attoniti i telespettatori durante la scorsa notte.

“E’ un po’ un bambino“, aveva affermato con leggerezza il conduttore Alfonso Signorini al durante il suo ingresso nel reality su Mediaset, riferendosi agli errori commessi dall’appena ventunenne, e forse tentando di dare al ragazzo una seconda possibilità per comprendere le sue lacune e riscattarsi. Eppure sarà proprio Tommaso ad ammettere in diretta la verità, raccontando non poche indiscrezioni riguardo al suo passato.

Leggi anche —>>> Chiara Ferragni, da Fedez a Leone e Vittoria: i momenti più belli – FOTO

Tommaso Eletti, la confessione intima: morbosità, pensanti gelosie e divieti – il VIDEO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Domenico Monsellato🙈blogger😉 (@ilvostropensieroitgossip)

Potrebbe interessarti anche —>>> Chi sono le tre sorelle Selassié: vita, carriera e fidanzati delle concorrente del “Grande Fratello Vip”

“Ero malato del suo corpo“, rivela Tommaso non ponendo freni al suo sfogo notturno e alquanto rivelatorio in compagnia di altri due coinquilini: la showgirl Soleil Stasi ed il manager Gianmaria Antinolfi. “Durante quei momenti… anche se capitava un figlio non faceva nulla…“, continua entrando sempre più nei dettagli dell’argomento. “E’ stata come una mamma“, specifica il ruolo che Valentina ricopriva per lui. Sebbene, lui stesso, definirà la loro relazione come: “non malata, ma eccessiva“.

“Non poteva mettere il bikini e andare a mare da sola“. I problemi principali della relazione con Valentina si scoprono dunque man mano. Finendo per essere stati “causati” principalmente dalle sue: “gelosie pesanti“. “Come mai ero geloso?“, approfondisce su richiesta dei suoi ascoltatori: “Esempio, mi diceva che tornava alle 23 e poi rientrava alle 2 di notte. Lei mi spiegava che mi raccontava le balle sugli orari per non avere rotture. Ma facendo così mi arrabbiavo ancora di più”. Poi ci sarà la parziale presa di coscienza: “Ammetto di essere stato troppo geloso, però anche lei ha sbagliato alcune cose. C’erano errori da tutte e due le parti“.

“Quel programma mi ha aiutato a capire tante cose“, aveva affermato Tommaso, “lei era gelosa, ma non come me“, riferendosi nuovamente alle dinamiche con la sua ex fidanzata, per poi contraddirsi nel giro di poche ore: “andare a risolvere un problema a Temptation Island è proprio da scemi“. Quale sarà la sua reale opinione?