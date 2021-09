“Un Posto al Sole” anticipazioni 16 settembre: i dubbi di Adele

Quarto appuntamento della settimana con Un Posto al Sole: la famiglia Poggi sta ancora cercando di capire chi è che ha aggredito Susanna, ma Adele ha qualche idea

Si sta per concludere un’altra settimana per Un Posto al Sole, la soap opera più longeva della televisione italiana. Fabrizio sta vivendo davvero un momento difficile a causa di quello che è accaduto alla sua azienda. La sua rabbia feroce potrebbe abbattersi su Marina e influenzare il loro matrimonio, che sta già vivendo un momento davvero difficile. Marina ce la sta mettendo tutta per stargli vicino, ma sta facendo davvero fatica a non pagare le conseguenze dell’umore di suo marito.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > Harry, la sua autobiografia fa tremare la Royal Family. Rivelazioni spiazzanti

Un Posto al Sole, anticipazioni della prossima serie

Visualizza questo post su Instagram U n p o s t c o n di v I s o d a U n P o s t o A l S o l e R a I ( @ u n p o s t o a l s o l e r a I 3)

Anche Silvia sta vivendo un momento davvero complicato. Sono un po’ di settimane che ha cominciato una relazione clandestina con Giancarlo, e pensava che allontanarsi da Napoli con Michele potesse aiutarla a ritrovare sintonia nel suo matrimonio. Invece questa cosa non ha fatto altro che farle rendere conto di voler stare con Giancarlo, infatti da quando è tornata ha cominciato ufficialmente questa relazione clandestina insieme a lui. Non può continuare a stare con due piedi in due scarpe, è arrivato il momento di prendere una decisione: vuole provare a salvare una volta e per tutte il suo matrimonio, o la cosa con Giancarlo è così seria da scegliere di mandare tutto all’aria una volta e per tutte?

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > Harry e Meghan dopo l’addio alla Royal Family, guadagni da capogiro: cifre sbalorditive

Adele ha dei dubbi su Renato, nonostante per molto tempo ha considerato il padre di Niko una persona di famiglia. Sentendosi in colpa per i suoi dubbi, si ritroverà a confidarsi con Giulia Poggi di questa cosa che la fa stare male.