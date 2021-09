Vanessa Incontrada, l’inquadratura nel punto giusto: la lunga attesa alimenta il piacere – VIDEO

La conduttrice, Vanessa Incontrada rompe gli indugi e manda in estasi il pubblico con una visuale proibitiva: sensazionale.

L’ex moderatrice di “Zelig” e “Zelig Off”, al fianco dell’inossidabile, Claudio Bisio ha fatto il pieno di likes in occasione di una storia Instagram dal sapore accattivante.

Vanessa Incontrada è diventata tutto ad un tratto, il sogno nel “cassetto” per i suoi followers, letteralmente incantati da una bellezza senza rivali. La conduttrice spagnola si è davvero superata in occasione di un momento di relax davvero invitante. Che ha messo in risalto il meglio del suo repertorio, dalla cintola in sù.

La visuale della telecamera molto ravvicinata penetra nel profondo dell’intimità e di un dècollète mozzafiato, che vale la “lode” all’istante. Non poteva essere altrimenti per una donna come lei dalla bellezza delicata, sempre in lotta per il riconoscimento dei diritti per le donne, nel tempo libero.

“Accettarsi così come si è” è lo slogan lanciato in pubblico dalla showgirl iberica, anch’essa con diverse imperfezioni sulla pelle, cancellate da quel sorriso strappa emozioni e da un’irrefrenabile autostima

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Jennifer Lopez dopo Venezia stordisce agli “MTV VMAs 2021”: lingerie non pervenuta sotto la gonna stringata – VIDEO

Vanessa Incontrada, la visuale “naviga” nelle profondità di un dècollète mozzafiato – VIDEO

PER VEDERE LO SCREENSHOT VIDEO DELLA STORIA INSTAGRAM DI VANESSA, VAI SU SUCCESSIVO