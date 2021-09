16 Settembre. Ci ha lasciato oggi la stella più splendente della musica mondiale. Il triste anniversario

16 Settembre. Nati e morti celebri della giornata odierna: miti di ieri e di oggi che hanno ricoperto di diritto un posto nella storia, nella cultura, nello spettacolo e nello sport

Personaggi noti che ci hanno lasciato il 16 Settembre

Maria Callas

Maria Callas, nome d’arte di Maria Anna Cecilia Sofia Kalos, nata a New York il 2 dicembre 1923, morì a Parigi il 16 settembre 1977. É stata un soprano e attrice di origine greca. La sua straordinaria estensione vocale e il talento senza eguali contribuirono a conferirle l’appellativo di Divina. Indimenticabili le sue interpretazioni in “Norma” e “Lucia di Lammermoor”. Si spense in seguito a un arresto cardiaco. Le sue spoglie furono cremate e le ceneri sparse nel Mar Egeo, come da sua volontà.

Carlo Azeglio Ciampi

Carlo Azeglio Ciampi, nato a Livorno il 9 dicembre 1920 e morto a Roma il16 settembre 2016. É stato un politico italiano, nonché decimo presidente della Repubblica Italiana. Ha conseguito due lauree, una in Lettere, l’altra Giurisprudenza presso la prestigiosa Università Normale di Pisa. É stato governatore della Banca d’Italia, presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del tesoro e del bilancio e della Programmazione economica.

16 Settembre. Personaggi famosi nati in questo giorno

Lauren Bacall

Lauren Bacall, diva di Hollywood, attrice nata nel Bronx il 16 settembre 1924 e morta a Manhattan in seguito a un ictus il 12 agosto 2014. Ha ottenuto il Golden Globe alla carriera nel 1993. Nel 1997 ha ricevuto un Golden Globe e uno Screen Actors Guild Award per il film “L’amore ha due facce” in sui interpretava la madre di Barbra Streisand, aggiudicandosi anche la sua unica candidatura agli Oscar. Nel novembre 2009 le è stato conferito il premio Oscar alla carriera. Vinse due Tony Award come miglior attrice protagonista in un musical. Moglie del celebre attore Humphrey Bogart.

David Copperfield

David Copperfield è un illusionista nato il 16 settembre 1956 a Metuchen, Stati Uniti, nello Stato del New Jersey. Pseudonimo di David Seth Kotkin, deve il suo nome d’arte all’omonimo romanzo di Charles Dickens del 1850. É diventato una celebrità a livello mondiale per i suoi spettacoli d’illusionismo di straordinaria difficoltà, talmente difficili da risultare opere di pura magia: la più incredibile è stata la messa in scena della sparizione della statua della Libertà. Molto chiacchierata fu la sua storia d’amore con la top model Claudia Schiffer.