“Siamo tornate”, Andrea Delogu e l’amica del cuore, la visuale stuzzicante dal basso: “bad girls” in azione – FOTO

L’artista, Andrea Delogu ha pubblicato uno scatto con visuale ravvicinata e in dolce compagnia. Al cinema con gli effetti speciali.

Il successo oltre la penna e la recitazione per Andrea Delogu affonda le “radici” anche nel vasto panorama dei social network.

E’ proprio l’ che si concentra la maggior parte degli impegni di vita quotidiana. Lei ama mettere assiduamente al corrente gli appassionati sulle vicende di contorno. Dall’amore per la famiglia all’esaltazione di valori fondamentali come l’amicizia.

Proprio in occasione dell’ultima pubblicazione via Instagram, la regina del cinema italiano ha voluto condividere un momento emozionante con tutti voi. L’attrice si trova all’interno di una sala cinematografica a gustarsi l’anteprima del film “Bad Boys” in uscita il prossimo 20 Febbraio.

Nel video lanciato dalla “Rossa” si notano personaggi conosciutissimi, che hanno fatto la storia dei film d’azione e avventura, tra cui Will Smith.

Per Andrea e l’amica del cuore, spettatrice come lei, al suo fianco, Silvia Boschero che ha lavorato insieme a lei per mettere in piedi il progetto cinematografico, dietro le quinte è davvero un piacere unico e irripetibile, avere a che fare con personaggi di un certo livello.

Il coinvolgimento è alle stelle, tanto da iniziare a pubblicizzare l’anteprima della pellicola qualche giorno prima dell’uscita ufficiale del Trailer

NON PERDERTI ANCHE —> “Sono degli sporcaccioni”, accusa pesante al “Gf Vip”. Quello che succede è imperdonabile

Andrea Delogu, “Bad Girls” in primo piano: favolose e accattivanti – FOTO

PER VEDERE I DETTAGLI DELLO SCATTO DI ANDREA DELOGU, VAI SU SUCCESSIVO