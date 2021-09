L’interprete di “Sangria”, poco dopo il debutto del suo nuovo album, Anna Tatangelo si lascia osservare in un risveglio energico e particolarmente “caliente”…

Per ricordare in grande stile l’ancor fresco esordio del suo nuovo album dal titolo di “Annazero“, ora finalmente “fuori”, come recita gioiosamente lei stessa in bio sui vari social di riferimento, la celebre cantante nativa di Sora classe 1987, Anna Tatangelo, ha tentato di rendere la mattinata di questo giovedì, 16 settembre, quanto più memorabile possibile per il suo pubblico.

Apparendo innanzitutto in radio come spassosa ospite attraverso le sue storie, al fianco dell’attore comico e conduttore Gabriele Corsi, dando l’appuntamento a questa sera in onda su “Nove“, oltre a regale molte risate agli ascoltatori, Anna riserverà poi ad una più ristretta cerchia di suoi fan una parentesi in solitaria. Stavolta, però, dai contorni particolarmente… “Calienti“.

Leggi anche —>>> Principe Filippo, le verità sulla sua vita escono allo scoperto – il VIDEO

Anna Tatangelo, il risveglio è caliente: in palestra è pazzesca in tutti i sensi

PER VEDERE IL VIDEO “RISVEGLIO CALIENTE” DI ANNA TATANGELO, VAI SU SUCCESSIVO.