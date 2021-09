La splendida Arisa, con uno dei suoi contenuti condivisi sul web, ha mandato in estasi i fan: partono le dichiarazioni d’amore.

Rosalba Pippa, in arte Arisa, è una cantante di livello assoluto: la nativa di Genova ha già raccolto numerosi riconoscimenti nella sua straordinaria carriera. La 39enne, qualche settimana fa, stupì tutti i suoi fan rasandosi a zero i capelli. Per lei non è la prima volta, anche se va detto che negli ultimi mesi la cantante ha modificato più volte i suoi capelli.

A Sanremo, ad esempio, si esibì con una mèches di colore platino, mentre ad inizio estate sfoderava una chioma super riccia. Tralasciando per un po’ il suo look, concentriamoci sui contenuti che piazza sul web. La classe 1982 è davvero bellissima: l’ultimo post che ha condiviso online ha raccolto già numerosissime dichiarazioni d’amore.

Arisa, bellezza stordente: partono le dichiarazioni

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Arisa (@arisamusic)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Federica Pellegrini, la camminata sensuale e il fondoschiena in primo piano. Mai vista così – VIDEO

Arisa, questa sera, ha deciso di mostrate tutta la sua bellezza postando un primo piano da urlo. Il suo fascino stordisce, mentre il suo sorrisino è così contagioso da illuminare tutto il mondo dei social network. Lo sguardo è intenso, mentre i capelli stanno lentamente crescendo e non sono più super rasati.

Poco dopo l’ingresso in rete della fotografia, sono subito partite le dichiarazioni d’amore. “ma comunque, qualcuno dopo aver visto te, dice che la perfezione non esiste…”, si legge. E ancora: “Ti amo tantissimo”, “Tu colori il mio cuore”, “Sei il mio idolo ti adoro, sei dolcissima”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Diletta Leotta, allenamento esplosivo al parco: il micro top cede, tutto fuori! – FOTO

Arisa è stata in passato vittima di body shaming. La cantante di origini ligure, molto spesso, ama mettere in mostra anche le sue forme con scatti decisamente esplosivi. Talvolta accompagna il tutto anche con frasi molto profonde: la 39enne vuole essere d’insegnamento per chi soffre ogni giorno e per chi è vittima di discriminazioni a causa dell’aspetto fisico.