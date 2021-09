“Alla faccia delle malelingue”. Aurora Ramazzotti in love. Le FOTO romantiche con LUI che sciolgono in web

Aurora Ramazzotti. La strepitosa influencer e personaggio televisivo è stata travolta dal gossip sulla fine della sua storia d’amore. La risposta arriva con i fatti

Piccoli figli d’arte crescono e se vengono su come Aurora Ramazzotti si può dire che crescano anche bene.

La giovanissima rampolla di due super star come Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti si è via via ritagliata il suo personale spazio nello show business divenendo a sua volta un personaggio di primo piano. Corteggiata dal piccolo schermo, oltre all’esperienza a “Le Iene”, è stata recentemente impegnata con le riprese del programma “Mistery Land” (sempre sulle reti Mediaset) a fianco del presentatore Alvin. Andrà in onda in prima serata su Italia 1 dal prossimo 27 settembre.

LEGGI ANCHE>>>Elisa Isoardi va in giro con una canotta bollente: li davanti trema tutto. E’ spettacolare – VIDEO

Aurora Ramazzotti travolta dal gossip: mette tutti a tacere

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Aurora Ramazzotti (@therealauroragram)

Non solo tv. Aurora Ramazzotti è principalmente una celebrità del web. Il suo profilo Instagram è seguito da una platea di oltre 2,2 milioni di follower che s’interessano giornalmente delle sue novità.

Grazie alla sua “Rubrichetta” che cura settimanalmente tramite il popolare social network, la Ramazzotti ha guadagnato ulteriori consensi con i consigli sui problemi di cuore (e non solo) dei fan a cui risponde sempre con una carica esplosiva d’ironia. Instagram è diventato anche la piattaforma da lei preferita per diffondere messaggi precisi e attenti su importanti eventi di attualità che la rendono di fatto attivista sulle questioni della comunità LGBTQ+ e sui diritti delle donne.

In quanto personaggio molto in vista, è stata recentemente oggetto di chiacchiere non verificate e gossip fasulli sulla presunta fine della sua storia d’amore con il fidanzato storico, Goffredo Cerza.

NON PERDERTI ANCHE —> Katia RIcciarelli, bestemmia e omofobia: accade irreparabile

Non c’è miglior risposta di controbattere con i fatti. Ha diffuso una sequenza di tre scatti con il ragazzo, in atteggiamenti molto romantici: lo scambio di una rosa rossa, simbolo di passione, e baci amorevoli. “A noi due” – scrive in didascalia.

I fan si sono scatenati in commenti di approvazione: “Alla faccia delle malelingue e dei pettegolezzi” – replica, infatti, qualcuno.