La conduttrice Barbara Pedrotti ha condiviso una foto su instagram dove appare splendida seduta ad un bar

Barbara Pedrotti si trova in Sicilia e alloggia al Grand Hotel et des Palmes, ha condiviso su instagram una foto dove è seduta allo sgabello del bar elegantissima e raffinata. Indossa un abito lungo rosa meraviglioso e tiene le gambe accavallate. Il suo sguardo scruta la stanza in cerca di qualcosa o qualcuno. Nella didascalia ha scritto:“Ieri ci siamo lasciati così ed oggi, prima di tuffarmi in una nuova avventura, voglio ringraziare tutti coloro che hanno reso questi giorni al Sicilia Jazz festival meravigliosi”.

Barbara Pedrotti vola in Sicilia per une vento straordinario

La conduttrice Barbara Pedrotti è stata qualche giorno in Sicilia per condurre il Sicilia Jazz Festival. La Pedrotti di solito si occupa di sport, ha sempre condotto programmi inerenti allo sport come la corsa rosa che ormai segue da anni, oppure il basket con la prima a a cui ha partecipato ad agosto. Segue anche i motori, pertanto la musica è una novità per lei ma ha saputo cavarsela benissimo e ha dimostrato di saper spaziare anche in altri campi. La Pedrotti è appassionata da sempre di sport, recentemente ha commentato l’addio di Valentino Rossi al Moto Gp dopo l’annuncio della gravidanza della sua fidanzata.

Lei ha condiviso alcune foto del campione scrivendo:“La notizia che non ti aspetti, che sai che prima o poi arriverà ma per la quale in fondo non si è mai pronti e che ti provoca un nodo alla gola che non se ne va a distanza di 24h. Vale si ritira a fine stagione. E come se con lui si fermasse anche la mia, la nostra generazione, cresciuta con le sfide al cardiopalma prima con Biaggi, Capirossi, Gibernau poi con Lorenzo Marquez. Il suo è il solo e unico autografo che ho collezionato, sul braccio come un tatuaggio indelebile, imperituro proprio come il mito di Valentino rossi. I fine settimana a casa sul divano con papà a seguire le qualifiche e i GP, gli speciali visti e rivisti fino a consumare i VHS resteranno ricordi perenni”.

La Pedrotti ha confessato di tenere una cartella sul suo pc dedicata alle foto di Valentino Rossi. Scatti che ha fatto lei stessa o che la ritraggono insieme al campione. Certo il suo addio è stato un colpo duro per tutti, ma si apre un nuovo capitolo di vita per lui ed era giusto così.