Bianca Guaccero sfilata pazzesca nel dietro le quinte di “Detto Fatto”: è lei la nuova Jessica Parker – VIDEO

La conduttrice si è mostrata pazzesca nel suo camerino, ha rivelato anche che se questo potesse parlare ne direbbe tante su di lei e i suoi ospiti…

Lo scorso 13 settembre è ripreso a pieno titolo lo show di Rai 2 “Detto Fatto” in cui Bianca Guaccero approfondisce temi di economia domestica, interviste e rubriche coadiuvata dal suo staff al completo e dove non mancano mai Carla Gozzi, Jonathan Kashanian e Gianpaolo Gambi.

Si è mostrata più scattante che mai per questa ripresa che ha il sapore di una rinascita dopo il periodo buio legato alla pandemia e al Covid che ha colpito proprio Bianca. Lei è raggiante non solo in diretta ma anche nelle foto e video che pubblica nella sua pagina Instagram sempre più seguita negli anni. Vediamo l’ultimo reel che la immortala nel dietro le quinte della trasmissione.

Bianca Guaccero una diva dentro e fuori il camerino, una visione surreale con quello stacco di gambe!

