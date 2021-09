A poche ore dal prossimo appuntamento con la Champions League, Roma-CSKA Sofia, le probabili formazioni delle due avversarie.

In attesa, quest’oggi 16 settembre, del prossimo turno ai gironi di Champions League, e di assistere alla sfida prevista per questa sera alle ore 21.00, in cui la A.S. Roma di José Mourinho dovrà confrontarsi con il team bulgaro del CSKA Sofia, iniziano a propagarsi in via ufficiale le prime ipotesi riguardo alle possibili formazioni da instituire da parte delle due squadre, ed alcune salienti anticipazioni.

Dopo i trionfi raggiunti dalle ultime sfide del Milan e della Juventus, ed un solo invece stato di finale equilibrio per l’Atalanta, ora è il momento di passare alle coordinazioni previste dai vertici della maglia giallorossa.

Champions League, Roma-CSKA Sofia, formazioni e probabili anticipazioni

Sotto lo sguardo “attento” di Mladenov, per cui la sfida potrebbe preannunciarsi ostica viste anche le quote di Eurobet, potrà al contempo presentarsi, per quel che riguarda i suoi avversari, un duplice scenario. Dapprima in ballo vi è la rotazione strategica, già istituita in precedenza da Mourinho, ed ora pronta a rivelarsi come una promettente fonte di sorprese. Tralasciando però il buon turnover, sempre utile, l’ipotesi sul 4-2-3-1 della Roma si fa largo, rispetto all’osare per il 4-3-3 del CSKA, il team di Mourinho guarda con attenzione Busatto.

Sui protagonisti, nel ruolo di bomber probabile scelta dei lupi su Borja Mayoral. Mentre ad assistere i suoi colpi di scena il mister potrebbe optare su El Shaarawy e Perez. La linea di mezzo potrà essere adeguatamente battuta dal francese Veretout accompagnato da Cristante, dove Mancini, Calafiori potrebbero senza indugi restare nei dintorni.

In ultimis appare d’obbligo sottolineare come il team dei giallorossi sia in ottima forma, con l’ex laureato agli Europei 2021, Leonardo Spinazzola ancora tenuto da parte in cocente attesa della sua guarigione. Il rientro del centrocampista, stando anche alle sue ultimissime dichiarazioni, pare sia previsto per novembre.