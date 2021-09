Chiara Ferragni e la FOTO fianco a fianco con lei, due gocce d’acqua

L’influencer Chiara Ferragni ha condiviso su instagram uno scatto tenerissimo che la ritrae al fianco di sua figlia Vittoria

Chiara Ferragni ha condiviso una foto dolcissima insieme alla figlia Vittoria. Le due sono vicine viso a viso e la somiglianza è incredibile, Vittoria ha preso tutto da mamma Chiara sia gli occhi azzurri che i capelli un pò rossicci. Entrambi i figli assomigliano molto di più alla mamma. Leone è biondissimo e con gli occhi azzurri. Si vede che i geni della Ferragni sono dominanti.

LEGGI ANCHE>>>“Fate i complimenti alla…”, Michelle Hunziker esplosiva. Camicetta leopardata e aperture pericolose – VIDEO

Chiara Ferragni tra carriera e famiglia

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> “Fate i complimenti alla…”, Michelle Hunziker esplosiva. Camicetta leopardata e aperture pericolose – VIDEO

In questo periodo la Ferragni si divide tra famiglia e lavoro. Sta lavorando a moltissimi progetti, tra cui una linea di bikini, una linea di occhiali da sole e vestiti per bambini. Inoltre collabora con Lancome ancora una volta per un progetto che non ha ancora svelato. Qualche tempo fa insieme hanno creato una collezione di make up dedicata proprio a Chiara. Mentre l’influencer lavora come imprenditrice h24, trova anche il tempo di fare la mamma. Ha ripreso Leone qualche ora fa mentre faceva il bagnetto e c’era anche la piccola Vittoria che aspettava.

Si può dire che a 34 anni la Ferragni ha fatto praticamente tutto nella vita. Si è creata una carriera da sogno che le ha fatto raggiungere traguardi che milioni di persone non raggiungono in tutta la vita. Lei le ha ottenuto in soli 34 anni di vita. Ha partecipato alle sfilate più importanti del mondo, conosciuto gli stilisti dell’alta moda che contano davvero, girato un docu-film sulla sua vita e creato un suo marchio personale che fattura moltissimo. Viene richiesta dai migliori brand per collaborazioni e tutti gli affari imprenditoriali in cui entra vengono quotati in borsa.

Sono 24,8 milioni le persone che la seguono su instagram. Il suo patrimonio è stato stimato per 40 milioni di euro, solamente la sua parte che nulla ha a che vedere con quella del marito dato che hanno firmato per la separazione dei beni. Tutto quello che tocca la Ferragni diventa oro, ogni marchio con cui collabora arriva ad accrescere il suo valore come è successo con Safilo Group per il contratto sulla produzione degli occhiali da sole firmati Chiara Ferragni. Dopo l’accordo il gruppo è schizzato in borsa guadagnando il 13% del valore. La stessa cosa era successa con altri marchi con cui la Ferragni ha collaborato.

Tra il suo marchio di fabbrica che è lei stessa, sui social guadagna moltissimo perché chiede tra i 60 e gli 85 000 euro a post, e le sue varie imprese è diventata una potenza. Un lavoro che va avanti da anni e che cresce sempre di più. C‘è da domandarsi se avrà mai fine la sua crescita oppure no. Poco importa con quello che ha guadagnato e guadagna ci possono vivere tre generazioni di Ferragnez e forse di più.