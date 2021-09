Terminano le prime giornate dei gironi delle competizioni europee con le squadre italiane protagoniste in positivo e negativo.

E’ stata una tre giorni europea agrodolce per le squadre italiane. Positivo l’esordio in questa stagione di Champions League per la Juventus che dopo il deludente avvio in Serie A si riscatta e acquista fiducia battendo gli svedesi del Malmoe 0-3.

Non si può dire lo stesso per le milanesi con l’Inter che non riesce a imporsi contro il Real nonostante una gara in cui ha avuto tante chance che però non è riuscita a concretizzare e all’89’ è stata beffata non dall’esperienza dei blancos ma dall’esplosività di un’azione coordinata e poi conclusa dai due giovanissimi Camavinga e Rodrygo.

Il Milan viene schiacciato sul piano del gioco dal Liverpool anche a causa dell’inesperienza di molti giocatori rossoneri che erano al loro esordio in Champions. Tuttavia i gol di Rebic e Brahim Diaz avevano illuso la squadra di Pioli.

L’Atalanta si accontenta di un pareggio contro il Villareal, detentori dell’ultima Europa League, grazie ai gol di Freuler e Gosens ma soprattutto a un Musso che salva gli orobici. Gli uomini di Gasperini alla loro terza partecipazione consecutiva hanno ormai ottenuto una certa autorevolezza in Europa e nelle due precedenti stagioni hanno sempre passato il primo turno. Inoltre erano reduci da cinque vittorie nelle ultime sei trasferte.

Europa League e Conference league: una su quattro

Per quanto riguarda l’Europa League le italiane non sorridono: la Lazio contro il Galatasary perde 0-1 a causa di una papera clamorosa di cui si è reso protagonista Strakosha che si fida troppo della sua presa e spedisce nella propria porta un campanile di Lazzari, condannando i suoi.

Il Napoli spreca troppe occasioni contro un Leicester che si mostra più cinico ma riesce comunque a pareggiare 2-2 nonostante questo punto abbia un sapore amaro per Mister Spalletti.

Ottimo l’esordio della Roma di Mourinho in Conference League che domina all’Olimpico e ribalta completamente il risultato del match passando da uno 0-1 a un 5-1 contro un CSKA Sofia che non può che fare da spettatore alla supremazia giallorossa.