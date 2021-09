Diletta Leotta, allenamento esplosivo al parco: il micro top cede, tutto fuori! – FOTO

Diletta Leotta, questo pomeriggio, si allena al parco: la conduttrice indossa un micro top che cede e scopre tutto!

Non esiste un giorno della settimana in cui Diletta Leotta non conquista il web. La bella conduttrice è decisamente inarrestabile e non sbaglia un colpo da ormai tantissimi anni. La nativa di Catania è una bomba sexy ed ogni occasione è buona per mettere in mostra il suo fisico marmoreo.

La Leotta è dotata di un corpo praticamente perfetto e le sue forme sono spettacolari. Quest’oggi la neo 30enne (la sua festa nella sua città natia è stata chiacchieratissima) ha esagerato: l’allenamento al parco è troppo bollente e ha lasciato di stucco tutti i seguaci.

Diletta Leotta, allenamento infuocato al parco: il micro top cede, tutto fuori!

