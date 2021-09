Donatella Finocchiaro, informazioni e curiosità sull’attrice catanese

Donatella Finocchiaro, l’attrice catanese protagonista di numerosi film. Per ultimo, “Per sempre sorelle” in onda su Rai Uno.

Donatella Finocchiaro, l’attrice nasce a Catania il 16 novembre del 1970. Di una bellezza squisitamente mediterranea, la Finocchiaro negli anni ha collaborato con i più grandi del cinema collezionando tantissimi successi e raggiungendo tantissimi traguardi. Di recente protagonista a Venezia per la Mostra del Cinema, il suo profilo è ricco di foto dell’evento.

Bellissima sul red carpet insieme a Can Yaman – l’attore turco più desiderato dalle italiane – e Darko Perich, l’attore serbo protagonista nella fortunata serie spagnola “La Casa di Carta”, definire la carriera della Finocchiaro in poche parole è semplicemente impossibile.

NON PERDERTI ANCHE —> “Fate i complimenti alla…”, Michelle Hunziker esplosiva. Camicetta leopardata e aperture pericolose – VIDEO

Donatella Finocchiaro, dalle aule dei Tribunali al cinema: l’incredibile percorso dell’attrice

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Donatella Finocchiaro (@donatellafinocchiaro)

NON PERDERTI ANCHE —> Annalisa incantevole “sia sopra che sotto”. L’ultima FOTOGALLERY è un mix letale di sensualità e bellezza

Teatro, cinema e televisione…Donatella Finocchiaro ha svolto il ruolo di attrice a 360°. Ma prima ancora è un avvocato. Conseguita infatti la laurea in Giurisprudenza nell’Università di Catania, la stessa di dedica alla professione forense. Ma la recitazione era sempre lì, pronta ad accoglierla; infatti superò i provini per entrare nella scuola di Recitazione del Teatro Stabile della città etnea.

Dopo anni divisa tra toga e ciak, verso la fine degli anni ’90 – Donatella abbandona le aule dei tribunali per dedicarsi alla recitazione. Giuseppe Tornatore, Marco Bellocchio, Pupi Avati...sono solo tre dei tanti registi con cui ha collaborato. E poi tantissima televisione il cui esordio è avvenuto dopo, nel 2008. Oggi sarà in onda su Rai Uno con “Sorelle per sempre” il film che la vede protagonista insieme ad Anita Caprioli e che racconta un caso – scambio di culla alla nascita – realmente accaduto nel 1998.

Il teatro rimane una delle sue principali vocazioni: tantissime le rappresentazioni a cui ha preso parte, come “Il ritorno di Euridice” nel suggestivo Teatro Greco di Siracusa.

Elencare i premi ricevuti, come i progetti a cui ha preso parte è impossibile; fra i tanti il Premio Anna Magnani come miglior attrice protagonista e Premio Miglior attrice protagonista al Tokyo Film Festival nel 2002.