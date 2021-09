“Sei una droga”, Costanza Caracciolo come non l’avete mai vista. Occhi da gatta e labbra da baciare – FOTO

Costanza Caracciolo come non l’avete mai vista. L’ex velina è bella oltre ogni misura: occhi da gatta e labbra da baciare

Nella vita di Costanza Caracciolo, le giornate si susseguono frenetiche e movimentate. La bellissima ex velina, d’altronde, è mamma di due splendide bambine, Stella e Isabel, a cui si dedica con immensa devozione. La moglie di Bobo Vieri, negli ultimi anni, ha accantonato la televisione preferendo la carriera nel mondo dei social, più compatibile con gli impegni familiari. Seguita da oltre 1 milione di persone, la Caracciolo può definirsi un’influencer in piena regola. L’ultimo post della modella, nato per sponsorizzare una linea di profumatori per ambienti, si è immediatamente trasformato in uno spettacolo a luci rosse.

Costanza Caracciolo come non l’avete mai vista. La FOTO semina il panico sui social

Le giornate di Costanza Caracciolo sono interminabili e ricche di impegni. La moglie di Bobo Vieri, che a marzo dello scorso anno è divenuta mamma bis, riserva alle due figlie tutte le proprie energie, pur non mancando di concedersi dei momenti per sé. Proprio questa mattina, l’ex velina ha deciso di recarsi dal parrucchiere, nonostante la sua scelta non si sia rivelata azzeccata. “Non era la giornata giusta per fare la piega, un misto di umidità e pioggia“: queste le lamentele della Caracciolo nelle Instagram stories.

Da qualche anno, l’ex velina si è affermata nel mondo dei social come influencer. Moltissimi i prodotti da lei sponsorizzati, che non mancano di catturare le attenzioni dei fan. Mediante l’ultimo post, Costanza ha presentato ai followers una linea di profumatori per ambienti. “La fragranza al talco è una delle mie preferite!“, ha spiegato la modella nella didascalia. La foto ha immediatamente raccolto il tripudio di likes. Bella nella più totale semplicità, Costanza ha sedotto tutti con i suoi occhi di ghiaccio e le incantevoli labbra, a prova di bacio.

“Sei una droga“, “Emani essenza di bellezza“: queste le lusinghe dei numerosissimi fan che la seguono. La moglie di Bobo Vieri, anche tramite scatti come questo, riesce a raccogliere il pieno di consensi.