La bella Eleonora Incardona ha condiviso una foto a bordo piscina con vista lago, ma la vera vista è lei con le sue forme prorompenti

Eleonora Incardona ha condiviso una foto su instagram dove appare bellissima e sensuale con il lato B in vista in primo piano. L’influencer sorride in fotocamera e si mette in posa come una modella. Alle sue spalle ha una piscina e davanti a se un lago bellissimo con una vista mozzafiato. La bella Incardona si sta godendo gli ultimi attimi di estate tra un giro in barca e un pò di sole in spiaggia.

Eleonora Incardona giornate tra tik tok e Sportitalia

La Incardona sul suo profilo instagram condivide spesso le sue attività. Lei si occupa del suo personale sito dove vende orologi, Private watch club e poi è una golfista. Ma su instagram condivide anche molti tik tok che fa divertenti. Inoltre ha ripreso la stagione con Sporitalia dove è stata molto impegnata a fine agosto durante il calciomercato. Sono state giornate di fuoco ma ora c’è serenità, almeno fino al prossimo calciomercato. La Incardona sta diventando sempre più nota sui social, ha raggiunto i 506 mila followers e se continua così potrebbe arrivare ai livelli dell’ex cognata Diletta Leotta.

La Incardona al momento è single dopo la fine della storia con Mirko Manola. Si sta dedicando alla sua carriera a Milano. Lei è classe 1991 ed è originaria di Ragusa. La Incardona ha sempre avuto in mente di entrare nel mondo dello spettacolo. Infatti nel 2010 aveva partecipato a Miss Italia e poi aveva provato anche ad entrare a Veline. Nonostante abbia invertito la rotta sul golf e sugli orologi, non ha mai perso il suo desiderio di entrare nello showbiz.

E finalmente, grazie anche alla storia avuta con il fratello della Leotta, è riuscita a farsi conoscere e a diventare una delle ragazze di Sportitalia. Lei è tifosa della Juventus quindi il calcio le piace abbastanza. Su instagram condivide tanti shooting fotografici mostrando il suo corpo tonico e allenato, anche se i ritocchi del chirurgo non passano inosservati. D’altronde è stata fidanzata proprio con un chirurgo estetico.