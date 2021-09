Elisa Isoardi va in giro con una canotta bollente: li davanti trema tutto. E’ spettacolare – VIDEO

La conduttrice Elisa Isoardi manda sempre in estasi i suoi seguaci: le stories in cui indossa una canotta bollente sono spettacolari.

Elisa Isoardi sta vivendo un periodo d’oro. La conduttrice ha praticamente girato mezza Italia, rilassandosi su spiagge incantevoli e visitando città spettacolari come Roma e Napoli. La storica ex di Matteo Salvini è molto attiva sui social network: i suoi scatti super fanno sempre velocemente il giro del web.

La Isoardi non posta soltanto contenuti bollenti, ma spesso e volentieri inonda Instagram con le sue ricette incredibili. Proprio oggi, ad esempio, ha svelato il suo procedimento per realizzare delle buonissime patate formaggiose. La 38enne, però, è sempre più seguita per la sua bellezza da urlo e per il suo fisico spaziale. Tra le sue stories IG, poco fa, è apparso un video in cui lei indossa una canotta scollatissima.

Elisa Isoardi va in giro con una canotta bollente: décolleté di fuori

