Emma Marrone e Mika sono una coppia? Inizia l’avventura – FOTO

Emma Marrone e Mika, i due colleghi restano una coppia fissa: pronti ad una nuova avventura, le foto sui social li mostrano più affiatati che mai.

La sintonia che lega Emma Marrone al collega britannico Mika è evidente, da anni, a tutti i fan del panorama musicale italiano. I due artisti hanno spesso lavorato insieme, e poco tempo fa alcuni followers hanno addirittura iniziato a pensare che tra loro potesse essere nata una relazione romantica e passionale: a inizio Luglio, infatti, Emma aveva pubblicato su Instagram un selfie scattato a letto appena sveglia, e i fans più sfegatati avevano riconosciuto alcuni dettagli che potevano essere gli stessi che apparivano anche in alcuni video pubblicati da Mika.

Emma Marrone e Mika, oggi per la coppia inizia una nuova avventura

Effettivamente Emma Marrone e Mika quest’estate hanno trascorso parecchio tempo insieme, non solo per questioni lavorative ma anche per puro piacere personale. A luglio, quella notte che i fans sperano abbiano passato insieme, si trovavano in Puglia per festeggiare la fine del Fortuna Tour di Emma, uno dei primi grandi successi musicali che hanno celebrato la riapertura dopo i tanti mesi di limitazioni e restrizioni a causa della pandemia. Nonostante il tanto tempo insieme e l’evidente affinità, però, sembra impossibile che tra i due cantanti possa nascere qualcosa di più oltre all’amicizia: Mika, infatti, ha rivelato di essere gay nel 2019. L’artista britannico lo stesso anno ha pubblicato un album intitolato “Il mio nome é Michael Holbroock”, una compilation di brani incentrati appunto sulla sua identità e omosessualità.

Nonostante la nascita di una relazione romantica sia improbabile, Emma e Mika continuano a lavorare insieme con passione e serenità. Poche ore fa la cantante ha festeggiato l’inizio di X-Factor Italia 2021 pubblicando sul suo profilo Instagram una foto che la ritrae appunto tra le braccia dell’amico. Emma e Mika saranno anche quest’anno giudici del talent show, accompagnati da Hell Raton e Manuel Agnelli.