Europa League, Leicester-Napoli: il tabellino della partita

Il tabellino della prima gara di Europa League in scena al King Power Stadium tra Leicester e Napoli, appena terminata.

In scena la prima gara del girone C di Europa League nella quale il Napoli vola a Leicester per affrontare i Foxes.

Il primo tempo termina con il vantaggio per gli inglesi, nonostante la squadra di Mister Spalletti abbia creato diverse occasioni da gol non è riuscita a concretizzare nella prima frazione di gioco.

Arriva il gol per i padroni di casa al 9′ sugli sviluppi di un’azione cominciata con Barnes sulla fascia sinistra: cross a scavalcare tutta la difesa, sul secondo palo ci arriva Perez che al volo col piattone destro batte Ospina.

Dopo un gol annullato agli inglesi per fuorigioco, al 64′ arriva il raddoppio su una palla pericolosissima persa da Di Lorenzo a centrocampo: Ihenacho si lancia e serve Barnes in campo aperto. L’inglese entra in area, punta Malcuit che si fa trovare impreparato e col sinistro infila in rete.

Al 69′ azione corale del Napoli al limite dell’area che parte da Insigne, toccano palla Elmas, Politano, Fabian Ruiz e Osimhen il quale, quest’ultimo, resiste di fisico in area e batte Schmeichel con un pallonetto delizioso.

All’87’ gli azzurri riagganciano il Leicester: Politano crossa col sinistra dalla destra, stacco imperioso di Osimhen che di testa trafigge ancora una volta Schmeichel.

Sul finale i padroni di casa chiudono in 10 per l’espulsione di Ndidi a causa di una doppia ammonizione.

Leicester-Napoli: il tabellino della gara

Marcatori: 9′ Perez (L), 64′ Barnes (L), 69′, 87′ Osimhen (N)

LEICESTER CITY (4-3-3): Schmeichel; Castagne, Vestergaard, Evans (46′ Soyuncu), Bertrand; Ndidi, Soumaré (77′ Maddison), Perez (46′ Tielemans); Daka (70′ Lookman), Iheanacho, Barnes. All. Rodgers.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Malcuit (83′ Juan Jesus), Rrahmani, Koulibaly, Di Lorenzo; Anguissa (83′ Petagna), Fabian Ruiz; Lozano (63′ Politano), Zielinski (63′ Elmas), Insigne (74′ Ounas); Osimhen. All: Spalletti.

Ammoniti: Soumarè (L), Di Lorenzo (N), Verstergaard (L), Soyuncu (L)

Espulsi: 89′ Ndidi (L)

Nella prossima gara del 30 settembre il Napoli ospiterà alle ore 21 lo Spartak Mosca. Il Leicester, invece, giocherà in trasferta contro il Legia Varsavia lo stesso giorno ma alle 18:45.