La conduttrice Sky si trova in Puglia per un evento speciale, il suo look però non è passato certo inosservato ai fan, bella da togliere il fiato.

Ormai il suo profilo Instagram ha raggiunto gli oltre 524mila follower, aspetto che conferma come la giornalista sportiva Federica Masolin non sia più da considerare una novellina alle prime armi.

La classe 1985 è tra le voci più qualificate degli ultimi anni per il suo lavoro egregio nel mondo dello sport dove bazzica dal 2005. La novità, inoltre, è che sarà lei a condurre su Sky il pre e post partita del posticipo di campionato, ma anche quello delle gare del venerdì nel programma “La Casa dello Sport Night”. Nel frattempo curiosi di sapere dove si trova in questi giorni?

Federica Masolin seduce con la schiena nuda e i suoi occhi affascinanti

