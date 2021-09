Federica Pellegrini, ancora una volta, manda in visibilio i suoi followers: la nuotatrice pubblica un video in cui piazza il suo didietro proprio in primo piano.

Per i fan di Federica Pellegrini, l’estate 2021 è stata alquanto complicata. La classe 1988 ha disputato la sua ultima Olimpiade in carriera (la quinta per lei): a Tokyo niente medaglie, ma è diventata la prima nuotatrice della storia a partecipare a 5 diverse finali olimpiche della stessa specialità. Prima del ritiro, però, la nativa di Mirano è pronta per partecipare all’International Swimming League in programma a Napoli fino al 30 settembre 2021.

Sotto l’ombra del Vesuvio, la Pellegrini è riuscita a classificarsi al secondo posto nei 200 stile libero. Federica, comunque, continua a far impazzire i suoi sostenitori e i suoi ammiratori con contenuti da urlo sui social network. Quest’oggi, la 33enne ha postato un video fantastico tra le sue stories.

Federica Pellegrini, camminata sensuale e fondoschiena in primo piano: favolosa

Per vedere il mostruoso video di Federica, vai su successivo.