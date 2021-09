Federica Sciarelli: lo sgarro arriva in casa. La batosta che non si aspettava

Federica Sciarelli: chi ha vinto la gara di share e ascolti della serata del 16 settembre 2021? Scopriamo insieme i dati delle preferenze del pubblico italiano

La fine dell’estate decreta anche l’inizio di una nuova stagione televisiva sui nostri schermi e il ritorno dei programmi più amati dagli italiani, tra qualche novità e vecchie glorie. Qual è stata l’offerta di ieri, 15 Settembre 2021, e quali sono stati i dati di ascolto?

La Rai ha proposto una fiction investigativa nostrana di grande successo. Su Rai Uno è andata in onda la puntata dal titolo “Il sorriso di Angelica” de “Il Commissario Montalbano” con Luca Zingaretti. Su Rai Due, invece, abbiamo visto il film romantico “Il Sole a Mezzanotte – Midnight Sun”. L’attualità è di casa su Rai Tre con Federica Sciarelli e il suo programma storico “Chi l’ha visto?”.

Le reti Mediaset, invece, hanno proposto il film “Famiglia all’improvviso – Istruzioni non incluse”, di genere commedia con il famoso attore Omar Sy (conosciuto per la serie Netflix “Lupin”). Su Italia 1 abbiamo potuto vedere il film “Baywatch”, tratto dalla serie televisiva degli anni ’90. Rete Quattro ha trasmesso “Zona Bianca”, programma di attualità e approfondimento condotto da Giuseppe Brindisi.

NON PERDERTI ANCHE — > Enrico Papi, sorpresa inaspettata: la notizia stende i fan

Ascolti tv del 15 Settembre 2021: chi ha vinto la gara di share?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chi l’ha visto? – Rai Tre (@chilhavistoraitre)

Il vincitore della serata del 15 settembre 2021 è Rai 1 con “Il Commissario Montalbano” con Luca Zingaretti: 3.212.000 spettatori pari al 17.1% di share.

Al secondo posto troviamo Canale 5 con il film “Famiglia all’Improvviso – Istruzioni non Incluse” che ha appassionato 2.117.000 spettatori pari all’11.5% di share.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Flora Canto, il giorno più bello è arrivato: Enrico Brignano la sorprende così – FOTO

Scopriamo gli altri dati:

Rai3: “Chi l’ha Visto?” di Federica Sciarelli – 1.957.000 spettatori pari ad uno share del 10.8%.

Italia 1: “Baywatch” – 954.000 spettatori pari al 5% di share.

Rete Quattro: “Zona Bianca” – 729.000 spettatori con il 4.4% di share.

Rai Due: “Il Sole a Mezzanotte – Midnight Sun” – 724.000 spettatori pari al 3.5% di share.

La7: “Gandhi” – 347.000 spettatori con uno share del 2.2%.

Nove: “Accordi & Disaccordi” – 334.000 spettatori con l’1.6% di share.

Tv8 : “X Factor People – 10 Anni di Audizioni” – 221.000 spettatori con l’1.2% di share.

Questa sera, 16 settembre, vedremo su Canale 5 una puntata dello show “Star in the star” condotto da Ilary Blasi, mentre su Rai Uno verrà trasmesso il film “Sorelle per sempre” con Donatella Finocchiaro, Anita Caprioli, Claudio Castrogiovanni. “X Factor” debutta in chiaro su Tv8.