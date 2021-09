La bella conduttrice Filippa Lagerback ha condiviso uno scatto su instagram dove appare immersa nell’acqua e legge

Filippa Lagerback immersa in acqua con l’ipad in mano per leggere le varie riviste che si è scaricata. Indossa un bikini minuscolo che fa intravedere il seno prorompente. I commenti dei fan non tardano ad arrivare, sono molto contenti di questa foto:”Wow, una rarità queste foto, sempre fantastica”, “Che donna meravigliosa”, “Venere tra le acque”.

Filippa Lagerback e il nuovo inizio di sua figlia

Per Filippa Lagerback e Daniele Bossari questa nuova stagione comincia con un nuovo inizio che vede la figlia Stella andare via di casa per vivere insieme al fidanzato. La conduttrice ha condiviso una foto di loro tre insieme all’adorato cane, scrivendo:”Grandi amori non temono nuovi inizi”. La figlia 18 enne dopo il diploma ha deciso di andare a vivere insieme al suo fidanzato a Milano. I due hanno già condiviso foto nel nuovo appartamento in mezzo agli scatoloni e sono molto felici. Anche Filippa nonostante sia triste per la mancanza della figlia, capisce la sua scelta perché anche lei alla sua stessa età andò via di casa in cerca della sua indipendenza. Tale madre tale figlia. La nuova casa sembra molto bella e spaziosa, sicuramente i due fidanzati staranno molto bene lì.

I genitori di Stella vivono invece a Varese in una zona più tranquilla e lontana dalla frenesia di Milano. Non è chiaro quello che farà Stella, per il momento ha già una carriera di modella avviata proprio come la mamma e probabilmente studierà. Una volta arrivata a Milano capirà cosa vorrà fare e troverà la sua strada, è talmente giovane che può anche dedicare un anno intero alla scoperta delle sue passioni. Al suo fianco c’è sempre il fidanzato. Certo andare a convivere a 18 anni è una scelta impegnativa e prematura ma infondo meglio convivere con il fidanzato che con persone sconosciute. Sicuramente a mamma e papà mancherà molto la loro unica figlia, però a casa con loro hanno il cocker Whiskey bellissimo e dolce che gli tiene compagnia.

Il fatto di avere un solo figlio è che quando poi se ne va si rimane di colpo soli e con un vuoto dentro. Tuttavia sia Bossari che la Lagerback hanno i loro lavori che li tengono molto occupati e comunque la figlia li andrà sicuramente a trovare spesso. Anche perché non è molto distante Milano da Varese.