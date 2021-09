“That’s amore”, Giorgia Rossi, piedi e gambe perfetti: con la scopa elettrica fa scintille – VIDEO

Giorgia Rossi ha appena pubblicato una storia Instagram con il sorriso dei giorni migliori. Una casalinga semplicemente impeccabile.

La giornalista sportiva, Giorgia Rossi ha iniziato la giornata nel segno della felicità e del buon umore in generale.

La diva televisiva ha “abbracciato” un nuovo progetto lavorativo e ad oggi in molti la ritengono una delle donne più effervescenti e apprezzate del panorama artistico. La sua notorietà è in fase di decollo e questo autunno potrebbe davvero essere il periodo della svolta per lei.

Lo si evinto anche dall’ultima storia Instagram che ha condiviso sul proprio profilo ufficiale, per “addolcire” gli occhi e il cuore dei tantissimi appassionati. La Rossi mostra grandi doti e peculiarità da “casalinga“, che vanno ben oltre gli aspetti professionali.

Nell’occasione eccola disimpegnarsi con l’aspirapolvere elettrica sul pavimento in parquet di casa sua. Un movimento idoneo per rimuovere lo sporco più complicato da individuare. Al di là del contesto però i fan si son voluti soffermare sugli aspetti fisici che fanno di lei, una delle donne più in forma dello spettacolo

Giorgia Rossi, prova “casalinga” superata a pieni voti: i dettagli – FOTO

