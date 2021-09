I duchi di Sussex anche se questo non è più il loro titolo, hanno ricevuto una nomina importante e prestigiosa da Time magazine

Harry e Meghan Markle sono stati nominati da Time Magazine tra le 100 persone più influenti al mondo per quest’anno. Sono stati scelti anche per la copertina del giornale dove appaiono in gran forma e splendidi in una location californiana vicino alla loro casa a Montecito. Appaiono vestiti da lavoro, Harry tutto in nero e Meghan con una maglia bianca e pantaloni eleganti larghi. Segna la loro prima copertina insieme posata e voluta.

LEGGI ANCHE>>>Melissa Satta, mini abito da femme fatale e gambe divaricate. La FOTO si ferma proprio lì…

Harry e Meghan nominati tra le 100 persone più influenti al mondo

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Emma Marrone e Mika sono una coppia? Inizia l’avventura – FOTO

Il principe Harry e sua moglie Meghan hanno quindi ricevuto una nomina di tutto rispetto che forse la Markle ha sempre sognato. Il motivo per cui hanno ricevuto questo prestigioso riconoscimento è dovuto al fatto che hanno dimostrato una grande compassione con la loro fondazione Archewell Foundation. Hanno dato voce alle persone che non l’avevano tramite i media. Si sono impegnati rischiando ed esponendosi tanto per aiutare le comunità e offrendo supporto per la salute mentale a donne di colore e donne in generale negli Stati Uniti. Aiutando anche quelli che hanno sofferto da disastri naturali in India e nelle isole Caraibiche.

Durante i vari lockdown andavano anche a fare la spesa per chi non poteva muoversi da casa, portandogliela a domicilio addirittura. Il loro lavoro è sempre in moto, s’impegnano ogni giorno con partnership di ogni genere per costruire centri di comunità per supportare i più bisognosi e le categorie più deboli. Il loro impegno è lodevole a discapito di quanto sia stato scritto o detto sul loro conto. La loro Megxit è stata forse la cosa migliore che potessero fare. Evidentemente il loro aiuto e la loro presenza era destinata all’America invece che all’Inghilterra dove ci sono altri che s’impegnano per la comunità come i duchi di Cambridge che erediteranno il trono.

Da quando Meghan e Harry sono in America non si parla troppo di loro, solo in varie occasione come questa o l’intervista choc ad Oprah. Vivono nelle riservatezza e sono felici insieme ai loro due figli. Hanno ottenuto tutto quello che potevano desiderare dalla vita e sono pronti ad aiutare il prossimo e i meno fortunati.