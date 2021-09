All’esordio di Star in the star la moglie della legenda giallorossa commette un grave errore che compromette il programma.

Ilary Blasi, questa sera, inaugura una nuova trasmissione su canale 5: ”Star in the star”.

Il programma vede protagonisti una serie di concorrenti noti al grande pubblico che interpretano celebri cantanti italiani e internazionali celandosi dietro un travestimento che i giudici Claudio Amendola, Marcella Bella e Andrea Pucci, nonché gli spettatori, tentano di indovinare.

Il format è stato criticato ancor prima del suo inizio poiché considerato una copia dei programmi della concorrenza: un mix tra ‘‘Il cantante mascherato’‘ di Milly Carlucci e ”Tale e quale Show” di Carlo Conti.

E ora la curiosità è quella di scoprire lo share della nuova trasmissione per capire se è riuscita ad appassionare il pubblico oppure no.

Ilary compromette il programma con una gaffe clamorosa

La moglie di Totti è famosa per le sue gaffe ma questa volta si supera commettendo un errore che compromette il proseguo del programma.

Al termine delle esibizioni della seconda manche viene stilata una classifica e l’ultimo concorrente si deve sfidare con l’ultimo classificato della prima manche.

Ilary legge la classifica finale e chiama l’imitatore che stava interpretando Elthon John, con il nome Pino.

Alla fine del programma il concorrente viene eliminato e a nascondersi dietro la maschera dell’artista inglese c’era Massimo Di Cataldo. Dunque l’errore grossolano di Ilary non si riferiva al personaggio in questione.

Allora dov’è Pino? Dietro a quale maschera si cela?

Il pubblico ha ipotizzato che possa esserci Pino Insegno dietro a uno dei concorrenti ancora in gara o magari si è solo confusa con Pino Daniele che era l’altra ‘Star’ imitata.

Dunque un esordio che sicuramente non è positivo per la rete e per la conduttrice che colleziona l’ennesima gaffe in carriera.