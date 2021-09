“Stratosferica” Katia Pedrotti, posteriore in vista: che confusione – FOTO

Katia Pedrotti si lascia andare a scatti mozzafiato, il sorriso è sempre con lei e i fan la adorano e impazziscono per le sue foto

L’abbiamo conosciuta alla quarta edizione del “Grande fratello” dove ha messo allo scoperto il meglio di sé ed ha trovato l’amore della sua vita. Stiamo parlando di Katia Pedrotti, moglie di Ascanio Pacelli e mamma di due meravigliosi figli, Matilda e Tancredi.

Molto attiva sui social, vanta di più di cinquecentomila follower con i quali condivide alcuni scatti delle sue giornate, a volte mozzafiato. E’ tornata in televisione in alcuni programmi ma il suo lavoro è principalmente sul web.

GUARDA QUI>>Walter Mazzarri: chi é? Moglie, figli, retroscena: tutto sul nuovo allenatore del Cagliari

Katia Pedrotti, sguardo accattivante e posteriore magico – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Katia Pedrotti (@misskatia)

GUARDA QUI>>“Magnifica”: Chiara Ferragni osa, il micro top di pelle alza la temperatura del web. Fan in visibilio – FOTO

Solare, determinata e sempre in forma. Da anni segue una dieta e uno stile di vita sano e corretto che le ha fatto ottenere ottimi risultati.

Dopo diciassette anni, l’amore per Ascanio si fa sempre più grande e i due sono innamorati come se fosse il primo giorno. Hanno una famiglia stupenda e si sostengono a vicenda.

Spesso i fan possono notare alcune foto insieme sui social, anche se Katia preferisce apparire sola e separare la vita pubblica da quella privata. L’ultimo post ne è un esempio, si tratta di una serie di foto dove l’opinionista mostra un primo piano e il suo posteriore. Come si suol dire: gli opposti si attraggono.

“Confusa ma felice” scrive sotto agli scatti, indossa un paio di jeans e una canotta bianca. Il sorriso è sempre con lei e i follower approvano: “Confuso io maggiormente, dopo aver visto te, sempre più bella esageratamente”, qualcun altro aggiunge: “Stratosferica”.

Gli occhi sono tutti rivolti su di lei e sulle sue forme strepitose che ancora oggi fanno invidia al mondo, il pubblico italiano spera di rivederla in qualche salotto televisivo. Per il momento non ci sono notizie al riguardo, ma la stagione è appena iniziata.