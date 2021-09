“Che dire…” Laura Chiatti, la cerniera va giù e si ferma nel punto giusto: look invitante e occhi che fanno innamorare – FOTO

Laura Chiatti propone un look innovativo e manda in visibilio i followers di Instagram, nel punto giusto della scollatura: sublime.

L’attrice italiana, Laura Chiatti ha pubblicato su Instagram un “tris” di scatti super invitanti che fanno di lei una delle regine più accattivanti e apprezzate del mondo dello spettacolo.

In questo periodo, la modella di Castiglione del Lago è un’assidua frequentatrice dei social network, dove è solita pubblicare scatti di vita quotidiana che risaltano la sua famiglia e in particolare il valore dell’amicizia.

Al di là di un curriculum vitae ricco di esperienze lavorative sul set o dietro le quinte, la showgirl mostra spesso i lati segreti di un aspetto fisico, degno del ruolo di modella. Gli anni passano, ma mai in fretta per una come lei, sempre pronta a rinnovarsi dentro e fuori.

Nell’occasione ci propone un look per capelli, innovativo e invitante allo stesso tempo. Lo sguardo profondo non passa inosservato e colpisce dritti al cuore. Ma andiamo a vedere nello specifico i dettagli seducenti di una performance che va ben oltre questi dettagli

Laura Chiatti strapazza i fan con uno scatto ai limiti della censura – FOTO

