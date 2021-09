Chiara Ferragni ha condiviso un nuovo post su Instagram che ha lasciato tutti senza parole. Subito è boom di like e commenti.

Bellissima, talentuosa e seguitissima sul web. Chiara Ferragni, influencer numero uno in Italia, è amatissima dal pubblico incantato anno dopo anno dalla sua bellezza travolgente e dal suo fascino incredibile.

Moglie di Fedez, ha dato il via alla professione dell’influencer distinguendosi suoi social con contenuti unici in cui da sempre mostra i suoi look e la sua vita. Accanto a questo è diventata un’imprenditrice creando una sua linea di moda e dando vita a innumerevoli progetti con noti brand.

Spesso nei suoi post mostra capi dal suo brand in cui si mostra sempre bellissima. Mamma di Leone e Vittoria, le sue curve mozzafiato e il suo viso angelico mandano sempre in tilt Instagram. L’ultimo scatto apparso sul suo feed non è stato da meno, tanto che ha raggiunto in poche ore più di 136 mila like.

Chiara Ferragni la mise conquista i fan: irresistibile

