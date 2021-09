Mara Venier: è arrivata la dichiarazione che il pubblico temeva. Non ci sono dubbi

Mara Venier. Il volto storico di “Domenica In” ha rilasciato una dichiarazione in merito al suo futuro lavorativo che lascia il pubblico assolutamente attonito, senza parole

A partire dal prossimo 19 Settembre andrà in onda la prossima stagione dello storico programma di Rai Uno “Domenica In”. Sarà un appuntamento speciale perchè segnerà anche anche il 45esimo anniversario del fortunato contenitore pomeridiano del giorno del dì di festa.

Ritroveremo al comando ancora una volta l’energica Mara Venier. La conduttrice non ha passato un periodo semplice nei mesi scorsi. Ha dovuto affrontare disavventure legate sostanzialmente a problemi di salute. Poco prima della chiusura dell’edizione 2020/’21 i suoi affezionatissimi spettatori si sono allarmati alla notizia di un intervento maxillo-facciale subito da zia Mara in seguito all’installazione di un impianto ai denti non andato a buon fine.

Mara Venier spiazza tutti: cosa ci sarà nel suo futuro

Proprio a causa delle sue condizioni di salute, Mara Venier ha rilasciato una dichiarazione esclusiva al settimanale Oggi che spiazza i fan che le sono particolarmente affezionati e che, anno dopo anno, l’hanno eletta regina della televisione italiana.

“Lo ripeto e ne sono convinta. Basta, dopo questa smetto. È troppo faticoso” – ha detto la Venier in merito alla stagione di “Domenica In” che sta per iniziare. “Anche quest’anno farò del mio meglio, ma sento il bisogno di pensare a me, di dedicarmi del tempo, di avere più cura di me”.

La celebre presentatrice non ha nascosto i suoi sentimenti di timore in merito a cosa le è accaduto, definendosi addirittura spavenata. “Lo sono di mio già per la mia insicurezza cronica, ma più ancora lo sono perché non riesco a parlare“. A quanto pare non si è totalmente ristabilita. Ha confessato: “Faccio una fatica bestiale: ho una morsa che mi crea una grande difficoltà di eloquio. E tante parole non riesco a pronunciarle. Penso sempre che in onda potrei impappinarmi e fare una figuraccia”.

Per i prossimi appuntamenti televisivi Mara Venier si avvarrà del sostegno come presenza fissa di Don Antonio Mazzi, che si occuperà di una rubrica dedicata a storie di gente comune. “Dall’alto dei suoi 91 anni ci farà riflettere con la sua visione ampia, solida e di buon senso”.