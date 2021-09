Marianna Vertola, che spettacolo in diretta tv: stacco di gambe clamoroso -VIDEO

Marianna Vertola incanta negli studi televisivi, la splendida partenopea esibisce competenza e fascino con pochi eguali: che eleganza.

Nel mondo dell’informazione e dell’intrattenimento sportivo, sta compiendo passi da gigante, di recente, la napoletana Marianna Vertola. Classe 1997, è passata da modella e influencer a volto televisivo che sta acquisendo rapidamente una certa notorietà.

Il primo salto di qualità all’inizio dell’estate, con la sua apparizione nel team di ‘Sportitalia’. Ha affiancato Michele Criscitiello nel programma serale dell’emittente dedicato al calciomercato, uno dei più seguiti sull’argomento.

E non è finita qui, perché la bella Marianna si è guadagnata un’altra ribalta davvero importante. Un traguardo che ci ha tenuto a condividere con tutti i suoi fan, ormai numericamente in grande ascesa come la sua carriera.

Marianna Vertola, nello studio di ‘Tiki Taka’ lascia tutti senza parole: il vestito corto visto da sotto è una favola

