Melissa Satta, mini abito da femme fatale e gambe divaricate. La FOTO si ferma proprio lì…

Melissa Satta, l’abito da famme fatale valorizza le sue curve strepitose. L’inquadratura si ferma proprio nel punto più bello

C’è grande attesa per la nuova edizione di “Goal Deejay“, il format di Sky Sport che quest’anno beneficerà della conduzione di Melissa Satta. Moltissime le polemiche che si sono scatenate dopo il suo esordio a “Sky Calcio Club“, la trasmissione guidata da Fabio Caressa. L’ex velina, nonostante le critiche ricevute da più parti, ha confermato la volontà di farsi apprezzare dal pubblico in una veste diversa e sicuramente eccezionale. Sui social, d’altronde, i consensi non sembrano mancarle. L’ultimo post dell’ex fidanzata di Boateng, apparso pochi minuti fa, è un’esplosione di sensualità ed eros.

NON PERDERTI ANCHE —> “Mi fai venire caldo”, Elisabetta Gregoraci in completino intimo sul letto. Sguardo estatico e scollatura che ammalia – FOTO

Melissa Satta, mini abito da femme fatale: la FOTO si ferma proprio lì…

Per vederla, vai su Successivo