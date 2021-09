“Sei meravigliosa” Federica Panicucci come non l’avete mai vista – FOTO

Federica Panicucci, la conduttrice amatissima dal pubblico in t-shirt per una nobile causa. “Bellissima iniziativa” urla il web.

Reduce dal suo ingresso a Venezia in occasione del Festival del Cinema, la bellissima Federica Panicucci ha ripreso i ritmi lavorativi mostrando un inconfondibile entusiasmo per il suo lavoro, le sue storie sui social ed i suoi post parlano chiaramente. Del resto che la Panicucci sia una perfezionista e che ami molto la sua professione i telespettatori lo sanno benissimo, il suo “Mattino Cinque” infatti sta per ripartire alla grande.

Con una gavetta ed una carriera alle spalle degna di nota, ogni giorno la Panicucci entra nelle case degli italiani con un programma contenitore e che affronta tutte le questioni spinose del nostro paese.

Federica Panicucci, in t-shirt bianca è semplicemente fantastica

Un forte potere comunicativo impiegato non solo per la tv ma anche per progetti importanti e molto interessanti. E’ di questo che ci parla la Panicucci nel suo ultimo post – sopra riportato – dove indossa una t-shirt bianca. Abituata a vederla sempre glamour e con quel tocco elegante, in realtà l’incredibile portamento non viene meno anche con questa mise sportiva.

“Check-up gratuiti per misurare i sette fattori di rischio tra cui il colesterolo alto.

Riportiamo il cuore al centro delle nostre vite!” uno stralcio di quanto scritto dalla conduttrice Mediaset per spiegare questo progetto benefico voluto proprio per salvaguardare la nostra salute. I followers hanno mostrato subito un forte entusiasmo complimentandosi con la Panicucci: “Complimenti, bellissima idea” o ancora “Federica sei meravigliosa” si percepisce una bella atmosfera, di haters nemmeno l’ombra.

Tenore più rilassato rispetto ai commenti al veleno sotto i post della conduttrice insieme al compagno a Venezia. Frasi quali “Ma che c’entra a Venezia la Panicucci?” a cui è seguita la risposta senza mezzi termini di Marco Bacini che ha fatto nei giorni scorsi il giro del web.

“Al cuor non si rimanda” questo è lo slogan scelto che bene rappresenta tale iniziativa, riportata sulla maglietta indossata dalla Panicucci che con le mani imita il gesto del cuore e con un sorriso che diffonde buonumore.