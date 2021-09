Meteo: le previsioni per giovedì 16 settembre 2021

Meteo, quale saranno le previsioni per la giornata odierna? Il campo di alta pressione proveniente dal nord-africa tenderà ad attenuarsi.

Ci siamo lasciati con un mercoledì parzialmente nuvoloso su tutta Italia, le temperature hanno subito leggere variazioni ma sono state prevalentemente tiepide, tra i 28° ed i 31°, ormai l’estate sembra davvero finita, ma avremo qualche altro giorno di caldo (non torrido).

L’alta pressione proveniente dal nord-africa si attenuerà nella giornata di oggi, soprattutto all’altezza delle regioni settentrionali e quindi il tempo sarà più instabile. Ma vediamo nel dettaglio.

NORD

In mattinata è previsto qualche rovescio in Lombardia, sul Levante Ligure e al Nord della Toscana. Nel pomeriggio le nubi si sposteranno verso Nord-Est e quindi pioverà sul Trentino Alto Adige e sull’alto Piemonte. Durante la serata sono previste precipitazioni in Pianura Padana e sulla pianura veneta.

CENTRO

Al Centro Italia il tempo sarà prevalentemente stabile, sono previsti anche qui alcuni annuvolamenti e qualche rovescio ma nulla di preoccupante.

SUD

Al Sud sarà bel tempo ovunque, il sole illuminerà la giornata del meridione ma non sarà caldissimo come gli altri giorni.

Le temperature saranno stabili ovunque ed oscilleranno tra i 25° ed i 30°, sono previsti degli abbassamenti durante la notte e potrebbero sfiorare i 22°. Al momento nessuna variazione troppo brusca del clima, ci stiamo piano piano abituando a salutare la bella stagione ed accogliere l’autunno. Per la gioia di moltissime persone che hanno sofferto il caldo di quest’estate le giornate sono decisamente più fresche e sopportabili.