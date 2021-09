Michela Persico e la sua prima volta: un giorno davvero speciale – VIDEO

Michela Persico condivide con i fan alcuni momenti di un evento straordinario. Pura magia per lei e suo marito, ecco i dettagli

Vacanze finite per tutti, anche per Michela Persico e Daniele Rugani, i due ragazzi sono tornati a lavoro. La coppia di neogenitori trascorre molto tempo con il piccolo della famiglia, anche se è arrivato il momento che tutti stavamo aspettando.

Su Instagram è spuntato il video del grande evento e i fan si sono commossi dopo aver visto il filmato.

Michela Persico, il VIDEO di famiglia è commovente

Michela Persico e Daniele Rugani sono uno più bello dell’altro. Si sono conosciuti casualmente, ignari della propria posizione nella società. Oggi sono una delle coppie più seguite sui social, i fan si appassionano a loro e alla loro storia d’amore.

Per il momento hanno coronato un sogno: avere un figlio e presto ne realizzeranno un altro: il matrimonio. Finite le vacanze, i due sono tornati a lavoro ma prima hanno accompagnato il piccolo della famiglia all’asilo nido. Non ha ancora compiuto un anno ma i neogenitori hanno deciso di portarlo.

“Oggi ore 8.00 primo vero giorno di asilo nido per te amore mio!” Ha scritto la giornalista e poi ha aggiunto: “La gioia nel vederlo far sempre nuove cosine ma la tristezza nel lasciarlo e vederlo crescere così velocemente”.

Il video ha commosso il web ed è diventato virale immediatamente, “Buona fortuna” ha commentato qualcuno e poi ancora “Crescono troppo in fretta” e qualcun altro aggiunge: “Wow che cipollino”.

C’è chi anche in questa occasione non ha rinunciato a lasciare commenti disgustosi e critiche ai neogenitori per aver scelto di portare il pupo al nido prima ancora di compiere un anno. I leoni da tastiera aumentano giorno dopo giorno, ma Michela Persico e il compagno sembrano proprio non curarsene.