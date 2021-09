“Fate i complimenti alla…”, Michelle Hunziker esplosiva. Camicetta leopardata e aperture pericolose – VIDEO

Michelle Hunziker esplosiva sui social. Nelle recenti Instagram stories, la conduttrice ha sfoggiato un outfit a dir poco incantevole

Gli impegni televisivi, per la favolosa Michelle Hunziker, sembrano non finire mai. La conduttrice, che nelle scorse settimane era sul set di “All Together Now”, attualmente sta girando il nuovo spot di Oral-B, il marchio più famoso nell’ambito dei prodotti per l’igiene orale. Proprio questa mattina, la svizzera ha deciso di dare il buongiorno agli utenti mediante una serie di clip girate proprio nel suo camerino. Al suo fianco, la fidata hair-stylist Laura Barenghi con cui la Hunziker non ha mancato di interloquire. I followers, pazzi della mamma di Aurora, sono rimasti a bocca aperta di fronte al suo outfit: la camicetta leopardata ha regalato delle aperture pericolose…

Michelle Hunziker esplosiva. Camicetta leopardata e aperture pericolose – VIDEO

Le registrazioni di “All Together Now” sembra abbiano subito una battuta d’arresto. Michelle Hunziker, che sarebbe dovuta tornare con la terza edizione del format già nel corso di queste settimane, si sta attualmente dedicando ad altri impegni lavorativi. Secondo quanto riferito da DavideMaggio.it, ci sarebbero state delle “problematiche di produzione non ancora chiarite“. Probabilmente, la messa in onda delle nuove puntate slitterà ai prossimi mesi. La svizzera, ciò nonostante, non sembra mai avere del tempo per sé.

Quest’oggi, la Hunziker ha dato il buongiorno ai suoi followers di Instagram direttamente dal proprio camerino. La mamma di Aurora, che sta girando il nuovo spot di Oral-B, ha voluto mostrare la propria acconciatura, realizzata a regola d’arte dalla sua hair-stylist Laura Barenghi. “Fate i complimenti alla Barenghella, guardate come mi ha fatto i capelli…“: queste le battute della conduttrice alla donna. I fan, che rimangono sempre a bocca aperta di fronte a Michelle, ne hanno immediatamente osservato la scollatura appetibile.

La camicetta leopardata, dotata di uno scollo a v, lascia solamente immaginare il davanzale prosperoso della conduttrice. Michelle, come al solito, è una visione celestiale agli occhi del suo pubblico.