Morgan ancora protagonista di X-Factor, Manuel Agnelli sbotta

Nonostante l’abbandono definitivo Morgan resta uno dei protagonisti di X-Factor Italia: Manuel Agnelli non riesce più ad ignorarlo.

Nonostante Morgan abbia abbandonato definitivamente X-Factor ne resta ancora uno dei protagonisti più chiacchierati. La quindicesima edizione del talent show musicale è pronta ed inizierà questa sera, accompagnata dal supporto dei giudici Emma Marrone, Mika, El Raton e Manuel Agnelli. Il frontman degli Afterhours torna al tavolo della giuria per la quinta volta di seguito, ed è stato proprio lui a voler rispondere alle dichiarazioni che l’ex leader dei Bluvertigo ha fatto negli scorsi giorni.

Manuel Agnelli attacca Morgan, non sa di cosa parla

Morgan è stato giudice di X-Factor Italia per ben sette edizioni, vincendone cinque grazie alla preparazione dei suoi concorrenti: Aram Quartet, Matteo Becucci, Marco Mengoni, Chiara Galiazzo e Michele Bravi sono stati tutti “studenti” dell’artista, che nonostante le cattive dicerie ha sempre dimostrato di essere un insegnante efficiente in grado di plasmare cantanti indimenticabili. Per quanto riguarda i colleghi, Morgan li ha spesso accusati di non essere stati in grado di fare scelte altrettanto coraggiose in ambito musicale. Per questo motivo, alla vigilia della quindicesima edizione del talent, Manuel Agnelli ha deciso di rispondere pubblicamente alle provocazioni del collega.

“Morgan ultimamente, cioè negli ultimi quindici anni, parla con una convinzione commovente di cose che conosce in maniera molto approssimativa. Lui ha fatto molte edizioni del vecchio X Factor” ha puntualizzato Agnelli con malizia, riferendosi evidentemente alle tante chiacchiere di cui Morgan si è reso protagonista sia durante la sua carriera ad X-Factor che dopo la fine di questa. “Non è mai stato così con me: nessuno mi ha mai detto che cosa fare o che cosa dire. I pezzi li scelgo io” ha messo in chiaro Agnelli. “Se fosse andato ad informarsi avrebbe visto che nel roster dei pezzi probabilmente non c’erano cose fatte semplicemente per la televisione. Non sono certo stato chiamato per questo. Forse è meglio informarsi bene prima di aprire bocca”. Neanche troppo velatamente, quindi, Agnelli ha accusato Morgan di aver costruito il suo percorso ad X-Factor su misura per il pubblico televisivo, e pare che l’ombra dell’artista resterà presente all’interno del talent anche quest’anno.