La luminosa Martina Stella, protagonista di “un’opera d’arte”, decide di offrire tutti i segreti di bellezza di “una bambola”. Lo scatto è imperdibile.

A soltanto un anno di distanza dall’uscita nelle sale della pellicola cinematografica di “Lockdown all’italiana“, in cui vi è stata l’occasione di vederla tra le sue esilaranti protagoniste, la “luminosa” attrice di origini fiorentine e classe 1984, Martina Stella, resta al momento in attesa di fare la sua conoscenza a tu per tu con il suo secondo bambino.

La nascita, prevista proprio in questi mesi autunnali, sarà un momento di gioia da condividere a pieno assieme al suo grande amore, il dirigente sportivo Andrea Manfredonia. Nel frattempo, però, Martina approfitta del tempo libero per promuovere una curiosa iniziativa. Alla quale, una volta fatta la sua scoperta, pare sarà “difficile rinunciare“.

Leggi anche —>>> “Nessuna è come te” Antonella Clerici: l’annuncio sulla salute spiazza i fan – FOTO

Martina Stella, imperdibile: offre i segreti di una bambola: sei un’opera d’arte

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Martina Stella (@therealmartinastella)

Potrebbe interessarti anche —>>> Principe Filippo, le verità sulla sua vita escono allo scoperto – il VIDEO

“La mia pelle ringrazia“, scrive Martina nel suo incipit in didascalia alla triplice condivisione di scatti sul suo profilo Instagram, a seguito del quale innumerevoli risulteranno i complimenti a lei riservati. Un modo efficace e senza mezzi termini per dire addio agli inestetismi, e sì ad una pelle vellutata. E’ questo il concetto espresso dall’attrice e nuovamente futura mamma per “SkinLabo“, meglio conosciuto su scala nazionale come il primo digital brand italiano della cosmetica. Il primo obiettivo proposto da Martina? Quello di “costruire la Beauty Routine perfetta”, visualizzando la vasta gamma di prodotti direttamente dalla pagina ufficiale del brand: quella di @skinlabobeauty.

Accennando poi alla sua esperienza personale con l’azienda: “ieri durante la live insieme a Roberta, la super Consulente di Bellezza Skinlabo, abbiamo selezionato i prodotti che rispondono perfettamente alle mie esigenze!“. Adesso: “ho finalmente capito di cosa ha bisogno la mia pelle per essere sempre al top“, invitando il suo seguito a fare altrettanto. Infine, vorrà concludere Martina: su skinlabo.com trovate un regalo speciale!” Ovvero un prodotto gratuito ed a scelta “tra quelli della mia beauty routine pagando solo le spese di spedizione“.

Sebbene un ammiratore abbia voluto sottolineare come Martina si dimostri “una meraviglia già al naturale“, il restante del suo seguito apprezzerà i consigli, e soprattutto convaliderà al sua efficacia. “Ho subito comprato i prodotti“, scriverà un utente, per poi concludere in totale bellezza: “sei un’opera d’arte“.