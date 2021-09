“Nel modo che piace a me” Selvaggia Lucarelli, più agguerrita che mai

Selvaggia Lucarelli torna e lo fa nel suo stile: super pungente e con la voglia di dire sempre quello che pensa.

Dopo aver trascorso le vacanze nei posti più suggestivi della Sicilia – sopra infatti immortalata nella bellissima Marzamemi – Selvaggia Lucarelli è già rientrata nella vita di tutti i giorni continuando a svolgere la sua professione: la giornalista (e non l’opinionista come qualcuno avrebbe dichiarato).

Un personaggio che non conosce mezze misure, o la si ama o la si odia…forse perché non perde occasione per dire quello che pensa senza stare lì a perdere tempo e si sa, a volte la verità può risultare – per alcuni – molto scomoda. Il suo ultimo post svela un po’ la sua prossima mossa ottenendo il favore del web.

Selvaggia Lucarelli e la “questione scollatura”

Selvaggia Lucarelli racconta il suo prossimo impegno televisivo, sarà ospite infatti a “Piazzapulita” in onda su La7 esprimendo una profonda stima per il programma: “E ci sarò anche io, felice come sempre di essere dove le cose si raccontano nel modo che piace a me. Con onestà, sensibilità e senza sconti”.

La foto che ha postato è un frame che la vede in primo piano intenta ad esprimere la sua opinione sui temi più caldi che propone il programma di attualità. Arrivano subito le prime critiche: “Non vorrei contraddire, ma dire onestà è una grossa parola per un programma” anche se non mancano i sostenitori di Selvaggia, una fan infatti ringrazia per la notizia appresa: “Uno dei miei programmi preferiti, ciliegina sulla torta, tu!!”.

Tra le storie Selvaggia ha preso di mira il giornalismo che attacca – spesso anche con un abbondante dose di sessismo – la sua persona; in un articolo infatti i riferimenti discutibili rilevati da Selvaggia sono numerosi. Dall’essere definita opinionista all’insinuare che la stessa sia solita portare scollature generose.

Insomma roba da Medioevo ma che fa pensare come ancora ci sia tanto da fare. “E già che ci siamo, non ho alcun contratto in scadenza. Informatevi. Leggo cose fantasiose” la conclusione di Selvaggia a questi attacchi sulla sua professionalità.