Principe Filippo, le verità sulla sua vita escono allo scoperto – il VIDEO

A cinque mesi dalla sua scomparsa, il video sulla duplice e sfaccettata vita del Principe Filippo diviene immediatamente virale sul web.

A pochi mesi dalla dolorosa scomparsa di Filippo di Edimburgo, avvenuta lo scorso 4 aprile 2021, diventano di dominio pubblico una lunga serie di immagini e video del tutto inediti. I contenuti, infatti, di diverso grado di intimità, risultano non essere mai venuti alla luce sino a questo momento. E sanciscono l’inizio di un lungo excursus nella vita di uno dei personaggi più amati di sempre.

Se parlando del Principe Filippo, “quello che vedevi era quello che era davvero“, aveva in tal modo ammesso lo stesso Harry in seguito alla cerimonia funebre in onore del nonno: un essere umano dunque con la naturale propensione ad essere: “se stesso senza filtri“, ora la visione globale su di esso si prepara a divenire ancor più chiara di quanto non lo fosse in passato.

Principe Filippo, la verità esce allo scoperto: trailer ed anticipazioni sul “confidente” docufilm

Il nuovo video pubblicato appena due giorni fa sulla pagina ufficiale Instagram dedicata ai membri della Royal Family britannica, accoglie con trepidazione e qualche brivido, ma soprattutto grande accoglienza da parte del suo da sempre brulicante pubblico italiano e oltreoceano, il nuovo docufilm sulla vita del carismatico e sfaccettato personaggio di Filippo di Edimburgo. Il progetto su vasta scala, dal titolo di “Prince Philip: The Family Remembers“, realizzato e prodotto dalla BBC, andrà in onda prossimamente.

I sancire l’attendibilità di quest’ultimo rivelatorio e toccante approfondimento riguardante gli stili di vita, gli aneddoti, i segreti, il contesto storico, e soprattutto il parere di chi ha potuto vivere tali avvenimenti a presa diretta con la realtà, saranno i nipoti del suo protagonista: i Duchi Harry e William.

Ad apparire nel contesto vi saranno anche gli altri membri della famiglia reale, a partire dal restanti affetti del loro caro nonno, sino ad arrivare alla prole del coraggioso ed insostituibile Filippo. In primis vi sarà Carlo, e per finire anche Anna, Andrea e Edoardo. Mentre le uniche ad essere lasciate in disparte nella realizzazione del progetto saranno Meghan e Kate.